Entre el impacto de Venezuela y las nuevas bandas: la city arranca la semana con foco en el petróleo, el dólar y el pago de deuda

La detención de Nicolás Maduro reintroduce la tensión geopolítica en la agenda global y pone bajo la lupa al petróleo, los metales y Wall Street. En paralelo, el mercado argentino transita la primera semana completa del nuevo régimen cambiario, con vencimientos de deuda y volatilidad de tasas.

Los primeros días de 2026 ya está dejando un hecho histórico con impacto en los mercados financieros. En el plano internacional, la atención se concentrará en cómo reaccionarán los mercados a la detención de Nicolás Maduro. Este hecho tendrá un correlato inmediato en los metales, principal activo de refugio ante un dólar debilitado, en medio de la inestabilidad geopolítica.

En paralelo, Argentina también enfrenta una semana clave en el frente financiero. Se trata de la primera semana completa bajo el nuevo régimen cambiario, que tuvo su debut el viernes y que mantiene al mercado atento a las primeras intervenciones del Banco Central, en particular a los primeros movimientos que señalen compra de reservas.

A este escenario se suma un vencimiento relevante de deuda: este viernes 9 de enero se concretará el pago de bonos Bonares y Globales por u$s4.200 millones. El foco estará puesto en cómo el Gobierno resolverá el pago, con especial atención a la posibilidad de recurrir a un REPO por las divisas que le faltan para completar.

La mirada en Venezuela y la reacción de Wall Street

Los bonos venezolanos en default venían anticipando el desenlace político en Venezuela: en las últimas jornadas, los títulos treparon hacia la zona de los 30 centavos por dólar, uno de los niveles más altos desde 2019.

La apuesta de los inversores se intensificó a medida que Estados Unidos comenzó a endurecer su postura frente al régimen de Nicolás Maduro, primero con señales militares —como el despliegue de buques de guerra en las inmediaciones de Venezuela— y luego con el anuncio de una recompensa por su captura. El salto en los precios refleja la lectura del mercado: un eventual cambio de régimen reabre la posibilidad de una reestructuración de deuda y de una reinserción gradual del país en los mercados financieros. Aunque eso, sigue estando bastante lejano.

La decisión del presidente Donald Trump de avanzar con una intervención directa abrió, sin embargo, un fuerte debate internacional. Por un lado, quienes consideran que la acción era necesaria para poner fin a más de una década de gobierno chavista tras la muerte de Hugo Chávez. Por otro, quienes advierten que la intromisión de Estados Unidos en América Latina —la primera de este tipo en más de 30 años— podría sentar un precedente delicado y derivar en una escalada de tensiones políticas y militares en la región.

Más allá de en qué posición te ubiques, lo cierto es que la tensión geopolítica marcará el inicio de la semana con la pregunta sobre hacia qué lado avanzará el conflicto y el petróleo ahí será el principal indicador a seguir. Si bien el petróleo venezolano no tiene incidencia a nivel global, un eventual endurecimiento de las sanciones hacia Venezuela podrían hacer subir el Brent y el WTI aunque de forma moderada y de corto plazo. En el medio, como suele suceder en este tipo de conflictos, las acciones vinculadas a Defensa suelen estar más demandas al igual que las acciones vinculadas a los metales.

Bandas cambiarias: primera semana completa bajo el nuevo esquema y el vencimiento de deuda

En el plano local, la dinámica de las tasas de interés volvió a ocupar un lugar central en los últimos días, aun en un contexto de operatoria reducida por el feriado de Año Nuevo. La volatilidad se hizo sentir con fuerza, especialmente en el mercado de cauciones que llegó a operar con tasas del 100%, un salto significativo asociado a la escasez de liquidez y a la ausencia de licitaciones del MECON en el corto plazo. Todo esto ocurre mientras el mercado comienza a poner a prueba el funcionamiento del nuevo régimen cambiario y a analizar posibles tensiones hacia adelante.

Desde IOL, destacaron que el comunicado del Banco Central deja entrever un sesgo claramente restrictivo. En particular, subrayaron el pasaje en el que la autoridad monetaria señala: «En el caso de que la evolución de la demanda de dinero sea menor a lo esperado, el BCRA adoptará las medidas correctivas que crea pertinentes en línea con el programa económico«. Según la interpretación de la Alyc, «de existir sobresaltos en el tipo de cambio que presionen al alza el techo de la banda, la tasa volvería a jugar un rol clave con el fin de contener la dolarización (contracara de una baja en la demanda de pesos) y hacer nuevamente atractivas las posiciones en pesos».

En la misma línea, desde BAVSA advirtieron que los desafíos vinculados a la tasa de interés forman parte inherente del esquema económico en marcha y señalaron que «sin una plena activación de la actividad y de la demanda de dinero, puede generar fuertes presiones sobre el esquema cambiario«. Para la firma, el crecimiento de la economía será un factor determinante para la estabilidad del nuevo régimen.

Por su parte, la sociedad de bolsa IEB coincidió en la relevancia del nivel de actividad y remarcó que su recuperación es «relevante» para que la demanda de dinero pueda expandirse y se concrete la esperada remonetización de la economía, impulsada por la compra no esterilizada de reservas.

A este diagnóstico se suma el frente financiero inmediato. De cara al vencimiento de deuda que se concretará este viernes, al Ministerio de Economía aún le restan cerca de u$s1.300 millones para completar el pago, según estimaciones de BAVSA. Desde Aurum Valores señalaron que, en caso de recurrir a un REPO, «importaría no sólo la tasa, sino también quiénes aportan los fondos», y advirtieron que no sería una buena señal que los recursos provengan de actores domésticos, ya que «podría implicar que las instituciones internacionales aún no estarían lo suficientemente convencidas del esquema cambiario».

La agenda de la semana

MIÉRCOLES

Solicitudes semanales de hipotecas Estados Unidos.

Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el BCRA

INDEC publica el índice de producción industrial minero y pesquero del mes de noviembre 2025.

JUEVES

Balanza comercial octubre Estados Unidos.

El BCRA publica el Informe Monetario Mensual.

INDEC publica el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) del mes de noviembre. Además, suma el indicador de la actividad en la construcción del mismo mes.

VIERNES

IPC diciembre China.

Informe de empleo diciembre Estados Unidos.

BCRA publica el Informe de Estabilidad Financiera (IEF)

