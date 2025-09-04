Escuelas católicas realizarán una “Expo ESI” abierta a la comunidad con trabajos de los alumnos

El próximo viernes 5 de septiembre se realizará entre las 10 y las 12 de la mañana en el Colegio Nuestra Señora del Carmen, ubicado en Alem 3723, la 3era. edición de la “Expo ESI” diocesana, tras las diversas exposiciones que se realizaron en cada escuela, donde los estudiantes pudieron mostrar a las familias lo trabajado en la semana de la ESI, establecida en el calendario escolar de la Provincia de Buenos Aires.

En esta ocasión, 30 stands de diversas escuelas de Mar del Plata, Batán, Villa Gesell, Miramar, Cnel. Vidal y Gral. Pirán que están bajo la órbita de la Junta Regional de Educación Católica (JuREC) participarán de este encuentro que este año tiene por lema “FamiliarizArte”, con eje en la temática de la familia y acerca de sus desafíos y potencialidades.

Según se explicó la JuREC tiene un área específica para el abordaje de la Educación Sexual Integral, coordinado por la Lic. Gabriela Tumini, que promueve y favorece la realización de diversos encuentros de formación y reflexión para docentes y familias, buscando fortalecer la tarea educativa de cada escuela en esta temática transversal. En esa línea, a comienzos de este año se dictó una capacitación con la presencia de la Lic. Viviana Mendez, bajo el título “El arte de diseñar espacios de protección con valores, virtudes y límites.”

Se espera que el obispo diocesano, monseñor Ernesto Giobando, participe del acto de apertura previsto para las 10 de la mañana, junto al vicario episcopal de Educación, presbítero Juan Cruz Mennilli, el presidente de JuREC, Javier Sanchez, miembros de dicha Junta, autoridades de la DiEGEP, invitados especiales y familias y estudiantes de los distintos establecimientos educativos.

