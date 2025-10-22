Comienzan la semana del 10 de noviembre y ya está abierta la inscripción online

Espacio Castelli lanza nuevos talleres gratuitos para jóvenes: vocación, tecnología, arte y comunidad

Espacio Castelli abre una nueva convocatoria dirigida a jóvenes de la comunidad, con una propuesta de cinco talleres presenciales y gratuitos, diseñados para fomentar el aprendizaje, el encuentro y la participación en un entorno creativo y colaborativo.

Las actividades comenzarán la semana del 10 de noviembre y se realizarán en la sede de Espacio Castelli. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y requieren inscripción previa.

“Estos talleres surgen como una apuesta a la formación integral de los jóvenes, combinando herramientas vocacionales, tecnológicas, artísticas y comunitarias”, explicaron desde la organización.

Talleres disponibles

“Elegir(se)” – Asesoría vocacional y laboral

Espacio de orientación para acompañar a jóvenes en sus decisiones sobre estudios, trabajo y proyectos personales.

Lunes | 14:30 a 16:00 hs

En voz propia

Taller de encuentro y expresión para fortalecer el bienestar emocional, el diálogo y la construcción de comunidad entre pares.

Martes | 17:00 a 18:30 hs

Taller de Inteligencia Artificial y Comunicación Digital

Capacitación para aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para crear contenido y comunicar ideas con impacto.

Martes | 18:30 a 20:00 hs

Taller de Creación de Juegos de Mesa

Propuesta lúdica y creativa para jóvenes de 14 a 20 años, enfocada en diseñar, crear y jugar producciones propias en grupo.

Jueves | 17:00 a 18:30 hs

Introducción al Grabado

Exploración de técnicas básicas de grabado orientadas a la creación y reproducción de imágenes con sello personal.

Sábados | 11:00 a 12:30 hs

Todos los talleres se realizarán en Espacio Castelli, con modalidad presencial.

Inscripción previa obligatoria:

https://forms.gle/1Zq9JNvbKvzd87KE9

