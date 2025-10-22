Comienzan la semana del 10 de noviembre y ya está abierta la inscripción online
Espacio Castelli lanza nuevos talleres gratuitos para jóvenes: vocación, tecnología, arte y comunidad
Espacio Castelli abre una nueva convocatoria dirigida a jóvenes de la comunidad, con una propuesta de cinco talleres presenciales y gratuitos, diseñados para fomentar el aprendizaje, el encuentro y la participación en un entorno creativo y colaborativo.
Las actividades comenzarán la semana del 10 de noviembre y se realizarán en la sede de Espacio Castelli. La participación es gratuita, pero los cupos son limitados y requieren inscripción previa.
“Estos talleres surgen como una apuesta a la formación integral de los jóvenes, combinando herramientas vocacionales, tecnológicas, artísticas y comunitarias”, explicaron desde la organización.
Talleres disponibles
“Elegir(se)” – Asesoría vocacional y laboral
Espacio de orientación para acompañar a jóvenes en sus decisiones sobre estudios, trabajo y proyectos personales.
Lunes | 14:30 a 16:00 hs
En voz propia
Taller de encuentro y expresión para fortalecer el bienestar emocional, el diálogo y la construcción de comunidad entre pares.
Martes | 17:00 a 18:30 hs
Taller de Inteligencia Artificial y Comunicación Digital
Capacitación para aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial y plataformas digitales para crear contenido y comunicar ideas con impacto.
Martes | 18:30 a 20:00 hs
Taller de Creación de Juegos de Mesa
Propuesta lúdica y creativa para jóvenes de 14 a 20 años, enfocada en diseñar, crear y jugar producciones propias en grupo.
Jueves | 17:00 a 18:30 hs
Introducción al Grabado
Exploración de técnicas básicas de grabado orientadas a la creación y reproducción de imágenes con sello personal.
Sábados | 11:00 a 12:30 hs
Todos los talleres se realizarán en Espacio Castelli, con modalidad presencial.
Inscripción previa obligatoria:
https://forms.gle/1Zq9JNvbKvzd87KE9