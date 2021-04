Esperó el colectivo más de una hora pero tuvo que volver en taxi: «Así la gente no puede volver a su casa después de trabajar»

Un usuario de transporte público en Mar del Plata reclamó la falta del servicio, en el marco de las nuevas restricciones horarias impuestas por el Gobierno.

Minutos antes de las 23, y través de la red social Twitter, el vecino de la ciudad escribió: «Más de 45 minutos esperando el 521 o 522!!! Así la gente no puede volver a su casa después de trabajar».

Unos 15 minutos más tarde, volvió a detallar que la espera «se transformó en más de una hora!!!! Y las remiserías no atienden el teléfono!!!! Quién se hace cargo y me paga el taxi???? Y es volviendo de trabajar, no de un boliche o pasear».

Finalmente, y darse cuenta que el servicio no funcionaba, decidió regresar a su casa en taxi. «Soy un iluso si espero que la empresa 25 de Mayo me pague esto, no?? NUNCA NOS CUIDAN!!!», escribió para finalizar, adjuntando al mensaje una imagen del costo que tuvo que pagar para volver a su casa.

Se transformó en más de una hora !!!! Y las remiserias no atienden el teléfono!!!! Quién se hace cargo y me paga el taxi???? Y es volviendo de trabajar, no de un boliche o pasear. — 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑽𝒆𝒂 ✝️💙 (@VeaPablo) April 10, 2021

Soy un iluso si espero que la empresa 25 de Mayo me pague esto, no?? NUNCA NOS CUIDAN !!! pic.twitter.com/DsV6Cb27XF — 𝑷𝒂𝒃𝒍𝒐 𝑽𝒆𝒂 ✝️💙 (@VeaPablo) April 10, 2021

Comentarios

comentarios