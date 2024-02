Esta abierta la inscripción a las carreras de la UNMDP

Tras una primera etapa con más de 21 mil inscriptos, comenzó el último período de inscripción a todas las carreras de grado y pregrado dictadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), excepto Medicina. Se extenderá hasta el 23 de febrero de 2024. Además, esta instancia permitirá que los interesados puedan inscribirse a dos nuevas carreras que formarán parte de la oferta académica: la Licenciatura en Antropología y la Licenciatura en Lengua Inglesa.

“Este período es para aquellos que todavía estaban con la duda con respecto a qué carrera arrancar y quienes quieran anotarse a las nuevas ofertas”, declaró el secretario Académico de la UNMDP, Daniel Reynoso. Con este período se busca alcanzar al menos 28 mil inscriptos y así igualar la cantidad registrada para el período 2023.

En la primera instancia que inició en octubre se vio una demanda que se puede dividir en tercios. “Un tercio relacionado con el tema de salud, donde son dos las carreras con mayor demanda: psicología y medicina, pero también enfermería y bioquímica. A esto se suma un segundo tercio que es el de las carreras cortas que dictan las Facultades de Económicas, Arquitectura y Ciencias Agrarias tienen una oferta de más de 10 carreras de corta duración de tres años en promedio. Por último, tenemos un último tercio que son aquellas carreras vinculadas con las TICs, con aquello que tiene que ver con la tecnología como es el caso de ingeniería en informática, en computación e incluso ingeniería industrial”, agregó Reynoso.

Nuevas carreras

Las dos carreras que se presentan en esta oportunidad son la Licenciatura en Antropología, que es la última de las carreras cerradas durante la dictadura en retornar a la casa de altos estudios, y la Licenciatura en Literatura Inglesa. Ambas pertenecen a la Facultad de Humanidades.

Sobre Antropología Reynoso comentó: “Es muy simbólico lo de Antropología porque cierra un ciclo que es el de las carreras cerradas durante la dictadura. Todo el resto como Ciencias de la Educación, Ciencia Política, Filosofía, Sociología y Psicología ya habían sido reabiertas por la Universidad en distintos períodos, pero antropología era la deuda pendiente para cerrar este ciclo”.

“Mirando más allá, esto no es solamente volver a la reapertura de una carrera, sino también pensarla en nuevas perspectivas, porque ha pasado el tiempo y los perfiles que hoy que tienen que ver con la antropología no son solamente de antropología social, sino que tienen que ver con otras orientaciones”, explicó Reynoso haciendo referencia a los ciclos orientativos de la Licenciatura entre los que se encuentran la Arqueología, la Sociocultural y la Bioantropología.

Tiene se suma Literatura Inglesa, una oferta que suma las potencialidades del profesorado de inglés y la carrera Licenciatura en Letras. “Es una conjunción de ambas en la que hay una perspectiva y referencia ineludible a la figura de Jorge Luis Borges, docente de esta universidad en sus inicios allá por la década del 60 y que en cierta forma implica retomar parte de esa tradición”, resaltó el Secretario Académico.

El proceso de inscripción

La Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con diez unidades académicas, nueve Facultades y la Escuela Superior de Medicina. La información de cada carrera, como los horarios de cursada, planes de estudio, inscripción a las materias, deberá solicitarse en la unidad académica que dicta la carrera de interés.

Quienes deseen inscribirse deberán ingresar en la página institucional del sistema SIU-GUARANÍ (https://portalsiu.mdp.edu.ar/) e identificar a qué categoría de aspirante pertenecen y seguir los pasos indicados, ya que ella determina a qué módulo del sistema se debe ingresar para realizar el trámite. En este período las categorías que se abren son:

Aspirantes que se inscriben por primera vez a una o más carreras, quienes deben realizar el trámite a través del Módulo de Preinscripción.

Aspirantes con inscripciones previas o que ya son o fueron estudiantes de la institución y que quieren inscribirse a otra carrera, en cuyo caso el trámite lo deberán efectuar a través del Módulo de Autogestión.

Aspirantes con título secundario o su equivalente emitido por país extranjero

Para la inscripción será necesario poseer la siguiente documentación:

DNI argentino o equivalente, en archivo digitalizado .pdf (el DNI argentino no debe estar vencido, y el Documento del país de origen debe estar acompañado por la residencia otorgada por Migraciones);

Título secundario legalizado o equivalente (en caso del título secundario emitido por país extranjero, la legalización requiere la convalidación con el Ministerio de Educación de la República Argentina)

Un correo electrónico para recibir las notificaciones (se sugiere usar el dominio gmail.com para evitar problemas en la recepción de las comunicaciones).

Formulario de inscripción completo y descargado (lo genera el sistema y se descarga en formato .pdf, sólo se descarga cuando se completan todos los campos obligatorios, y descargarlo es un requisito para finalizar el trámite).

Si el interesado proviene de un país no hispanohablante, la certificación de idioma español emitido por organismo competente (CELU o similar nivel B1. Tendrá tiempo hasta el inicio de cursada de la primera materia o ciclo inicial para presentarlo).

Inscripción sin título secundario legalizado

De no poseer título secundario legalizado, los interesados podrán inscribirse de forma condicional con Certificado de Estudiante Regular, Certificado de Título en Trámite, Título Secundario sin legalizar, Título Universitario legalizado de universidades nacionales o extranjeras, o Título Secundario emitido por país extranjero sin convalidar. La inscripción con tales certificados es CONDICIONAL y es necesario presentar el trámite legalizado más adelante. En caso de no presentar en el plazo máximo establecido por la institución el Título secundario legalizado o equivalente convalidado, se perderá la inscripción y toda actividad académica realizada en ese tiempo.

¿Cuándo vence la inscripción CONDICIONAL?

Si te inscribieron de forma CONDICIONAL con Certificado de Alumno Regular o Título Secundario extranjero sin convalidar, tendrás tiempo hasta el 30 de abril del año de ingreso para presentar el Certificado de título en trámite en el primer caso, o hasta el 31 de marzo del año de ingreso para presentar el Título Secundario extranjero convalidado, en el segundo caso.

Si te inscribieron de forma CONDICIONAL con Certificado de Título en Trámite o Título Secundario sin legalizar, tendrás tiempo hasta el 31 de marzo del año siguiente al de ingreso para presentar el Título Secundario legalizado.

En todos estos casos, la inscripción solo estará aceptada cuando presentes el Título Secundario legalizado.

