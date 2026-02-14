Este domingo en Plaza España: ¡Gran Corso Central de Mar del Plata!

Contará con la participación de murgas y comparsas locales que involucran a más de 1000 personas. Como todos los años desfilará la Guardia Nacional del Mar. Los espectáculos son gratuitos y para toda la familia.

Este domingo a partir de las 18:00 en la zona de Plaza España -Avenida Libertad y la costa- se volverá a llevar a cabo el gran Corso Central de los Carnavales Marplatenses 2026 que organizan el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), la Asociación Carnavales Marplatenses (CAR.MA) y la organización “Al Ritmo del Carnaval”.

Esta es la fecha principal de los clásicos festejos y contará con el desfile de la Guardia Nacional del Mar y más de 20 murgas y comparsas de diferentes organizaciones que, entre niños, adolescentes y adultos, congregan a más de 1000 personas.

Asimismo, habrá un escenario murguero y, en dicho lugar, el cierre estará a cargo de Operación Rosa Rosa.



En caso de lluvia el Corso Central se reprogramará al día lunes 16 a las 18:00.

Comentarios

comentarios