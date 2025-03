ESTE JUEVES «FESTIVAL AYUDARTE» BANDAS X BAHIA BLANCA

Este jueves 27 de marzo a partir de las 20hs, en el escenario de Abbey Road, bandas de la ciudad de Mar del Plata se suman a la gran movida solidaria que se lleva a cabo, no solamente en el partido de Gral Pueyrredón, si no en toda la Pcia y en todo el PAÍS para ayudar a Bahía Blanca damnificada en la madrugada del pasado 7 de marzo por un fuerte temporal climático provocando una importante y lamentable inundación en la ciudad, en donde miles de familias perdieron sus pertenencias.



Por tal motivo Glam , Exiliados del Tiempo, Taxi Covers y Euforia con su tributo a Fito Paez, se reúnen para brindar un show lleno de grandes clásicos de los años 70′,80′,90′ con el propósito de recaudar productos de: artículos de limpieza, como también artículos de higiene personal, Agua Mineral , Alimentos p/ mascotas, Alimentos no perecederos, que serán enviados a la comunidad de Bahía Blanca.

FESTIVAL AYUDARTE» Bandas x Bahía Blanca» Glam – Exiliados del Tiempo – Euforia – Taxi Covers –

Abbey Road

Jueves 27 de marzo

20:00 hsValor de la entrada algunos de estos productos por persona:

artículos de limpieza, como también artículos de higiene personal, Agua Mineral , Alimentos p/ mascotas, Alimentos no perecederos.

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

