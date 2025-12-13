Mirador Virtual Mobile

Este lunes se celebra la Bendición de las Aguas

Será a las 10 en la Escalera Imperial (Paseo Las Toscas). Con esta ceremonia se inaugura oficialmente la temporada de verano.

La Municipalidad de Gral. Pueyrredon celebra este lunes a las 10 la tradicional Bendición de las Aguas, evento que inaugura oficialmente la temporada de verano. 

El lugar elegido en esta oportunidad es la Escalera Imperial, recientemente puesta en valor, y ubicada en el Paseo Las Toscas.

El acto contará con la presencia de distintas autoridades, la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata y la Guardia Nacional del Mar.

Debido a esta ceremonia, desde horas de la mañana del lunes, habrá un corte de tránsito en la bajada al Torreón del Monje.

