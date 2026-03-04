ESTE SÁBADO PALITO ORTEGA EN MAR DEL PLATA

Este sábado 7 de marzo a las 21:00, el Centro de Arte (San Luis 1750) será escenario de una noche histórica con la presentación de Ramón “Palito” Ortega, uno de los máximos referentes de la música popular argentina. Las entradas se encuentran a la venta a través de Plateanet.com y en la boletería del teatro.

Dueño de una trayectoria que marcó generaciones enteras, el artista tucumano vuelve a la ciudad con un show único en el que no faltarán clásicos como “La Felicidad”, “Un Muchacho Como Yo” y “Corazón Contento”, canciones que se convirtieron en verdaderos himnos de la memoria colectiva nacional. La propuesta promete un recorrido emotivo por su historia musical, combinando nostalgia, celebración y el carisma que lo mantiene vigente desde hace más de seis décadas.

Desde sus inicios humildes hasta transformarse en una figura central del fenómeno televisivo de El Club del Clan, Ortega construyó una carrera extraordinaria que trascendió la música, potagonizó 27 películas, se desempeñó como director, productor y empresario, y compartió escenarios con artistas de talla internacional como Frank Sinatra.

Con más de 48 discos editados, premios Gardel y un Grammy a la Excelencia Musical, su legado continúa creciendo. Actualmente sigue desarrollando nuevas producciones junto a Sony Music, reafirmando su lugar como una figura clave de la cultura popular argentina.

MAR DEL PLATA, UNA PARADA ESPECIAL

El reencuentro con el público marplatense será una de las fechas más esperadas de su gira nacional. Miles de fanáticos volverán a cantar esas canciones que atraviesan generaciones y que forman parte de la historia sentimental del país.

La ciudad recibirá a un artista que no solo marcó una época, sino que continúa emocionando con la misma energía y cercanía de siempre.

