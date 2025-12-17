ESTE VERANO, TODOS «A JUGAR CON PÉREZ»

Tras el rotundo éxito en vacaciones de invierno, la multipremiada productora marplatense, Sueños y Fantasías, presentará, “A jugar con Pérez”, una fascinante e impactante experiencia teatral para toda la familia.

Desde el domingo 21 de diciembre, a las 21:30, el teatro Olympia será testigo de un show multimedia e interactivo que deslumbrará a grandes y chicos por igual.

En un formato de concierto infantil, Pérez y su grupo de amigos te esperan para compartir una inolvidable aventura musical, repleta de emociones, canciones y sorpresas, donde no faltará el mágico encanto de las princesas Mirabel, Elsa y Jazmín.

Una vez más, Sueños y Fantasías, productora ganadora del Premio Hugo Federal, el máximo galardón del teatro musical argentino, propondrá un espectáculo de primerísimo nivel que, maravillará a todos por su imponente puesta escénica.

Las presentaciones de “A Jugar con Pérez” serán todos los martes, jueves y domingos, a las 21:30, en el teatro Olympia –Rivadavia 2380-. Las entradas pueden adquirirse en la boletería del teatro o en ticketmas.ar

