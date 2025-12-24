ESTE VIERNES HIJOS DE LA BESTIA «TRIBUTO A IRON MAIDEN» EN ABBEY ROAD

El próximo viernes 26 de diciembre, el escenario de Abbey Road será el epicentro del metal con un show que promete una noche histórica. Desde las 21 horas, la banda Hijos de la Bestia rendirá un potente homenaje a Iron Maiden, una de las agrupaciones más influyentes del heavy metal mundial.

Con más de dos décadas de trayectoria, Hijos de la Bestia recrea el espíritu épico y la fuerza sonora del grupo británico a través de un show audiovisual que recorre grandes clásicos como The Number of the Beast, Run to the Hills y Fear of the Dark, entre otros himnos que marcaron generaciones.La velada contará además con la participación de dos bandas invitadas. Fixxxer abrirá la noche con un intenso tributo a Metallica, mientras que Santuario ofrecerá un recorrido por los éxitos de Bon Jovi, completando una propuesta que reúne distintos pilares del rock internacional.Hijos de la Bestia fue fundada a comienzos de 2002 por el guitarrista Sebastián Bessone y el cantante Matías Montecchia, con el objetivo de recrear fielmente el sonido y la mística de Iron Maiden. A lo largo de su historia, la banda atravesó cambios de formación que enriquecieron su identidad musical, consolidándose como uno de los tributos más destacados de la escena.

Actualmente, la banda está integrada por Matías Montecchia (voz), Mauro Pellegrino (bajo), Gustavo Demolis (batería), Ciro Farías (guitarra) y Nahuel Porro (guitarra).Una cita imperdible para los fanáticos del heavy metal y el rock clásico.

HIJOS DE LA BESTIA

«Tributo a Iron Maiden»Bandas Invitadas– SANTUARIO «Tributo a Bon Jovi» – – FIXXXER «Tributo a Metallica»-

Abbey Road

Viernes 26 de diciembre

21:00 hs

Juan B Justo 620

Reservas: (0223) 155-604000

Anticipadas en Sistema Online: Articket.com.ar

La Casa De La Guitarra – Belgrano 3420

www.abbeyroadmdq.com.ar

«EL LUGAR DONDE SIEMPRE SUCEDEN COSAS»

