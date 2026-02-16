Este viernes, última función de febrero de “Guardianes de la Bristol”, la comedia sobre Mar del Plata

En su tercera temporada, agotó localidades en todas sus funciones desde el estreno. La obra rinde un original homenaje a los rituales, los personajes, las historias y las costumbres marplatenses. El viernes 20 de febrero vuelve a presentarse a las 21 horas en el Teatro La Bancaria con entradas accesibles y descuentos para jubilados.

La obra “Guardianes de la Bristol”, la primera comedia teatral sobre Mar del Plata, su identidad y sus personajes, despide el mes con una función este viernes 20 de febrero a las 21 horas en el Teatro La Bancaria (San Luis 2069).

En su tercera temporada, Guardianes de la Bristol volvió a agotar localidades en cada una de sus funciones. La obra propone un homenaje a la ciudad y una experiencia teatral única, con trama, personajes, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público.

La obra, escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su “original homenaje a la identidad marplatense”. Se convirtió en un fenómeno cultural durante su primera temporada y el éxito se repitió en 2025. Además, fue galardonada como Mejor Comedia en el marco de los premios “Despertar por el Arte”.

Guardianes de la Bristol forma parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria. Cada función de enero se realizó con la sala colmada, condición que se repitió en lo que va de febrero, y el espectáculo regresa ahora el viernes 20 a las 21 horas. La siguiente será la despedida, el 6 de marzo.

La historia parte de un insólito robo ocurrido en diciembre que pone en peligro la temporada: ¿un verano sin turistas? A partir de ese disparador, Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social, con un humor 100% marplatense como hilo conductor.

La playa, el puerto, los lobos marinos, la historia, sus personajes y las costumbres netamente marplatenses hacen de esta pieza una obra verdaderamente imperdible para quienes aman la ciudad.

La primera obra teatral inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

Las entradas, a valores accesibles y con descuento para jubilados, se reservan anticipadamente por WhatsApp al 223 537 4352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

