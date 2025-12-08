Estudiantes le ganó el clásico de La Plata a Gimnasia y jugará la final ante Racing

Estudiantes de La Plata venció esta tarde a Gimnasia y Esgrima La Plata y se clasificó a la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde se enfrentará a Racing.

El Pincha se impuso en el clásico, por 1 a 0 como visitante, con gol de Tiago Palacios a los 17 minutos del segundo tiempo.

El encuentro se disputó en el Estadio Juan Carmelo Zerillo y fue dirigido por el bahiense Facundo Tello.

Tras este partido, Racing y Estudiantes jugarán el partido por el título el próximo sábado en Santiago del Estero.

El encuentro decisivo se llevará a cabo en el estadio Madre de Ciudades a partir de las 21.

*Los elegidos

-Gimnasia: Nelson Insfran; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejon; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto, Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto

-Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Nuñez, Santiago Arzamendia; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacibar, Cristian Medina, Tiago Palacios; Lucas Alario y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Fuente: Lu9

Comentarios

comentarios