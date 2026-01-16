Estudiantes tucumanos crean una baldosa inteligente que resuelve el problema de las baldosas flojas

En ‘Tarde para Armar’, programa que se transmite de 13 a 17 horas por LU9 Mar del Plata, Ricardo Amani, docente de física en el Instituto Técnico de Aguilares, una de las ocho escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán, nos detalló sobre el proyecto en que tres estudiantes desarrollaron baldosas inteligentes que drenan agua y son autónomas.

Un grupo de estudiantes del Instituto Técnico de Aguilares, una de las escuelas experimentales de la Universidad Nacional de Tucumán, desarrolló un innovador proyecto de baldosas inteligentes capaces de drenar, infiltrar y controlar el agua de lluvia de manera autónoma. La propuesta, denominada BADÍA, obtuvo el primer puesto en la competencia nacional «Los materiales y la humanidad», organizada por el Instituto Sábato junto al INET.

La iniciativa surgió a partir de una observación cotidiana: la problemática de las veredas con baldosas flojas, el anegamiento tras lluvias intensas y la acumulación de agua en zonas urbanas. A partir de ese diagnóstico, los alumnos diseñaron una solución con impacto ambiental, social y urbano.

Un proyecto nacido de la observación

El ingeniero Ricardo Amani, docente de física y asesor del proyecto, explicó que la idea fue desarrollada por los estudiantes Sofía Facholi, Eulí Montenegro y León Sokolski, bajo la dirección del ingeniero Lucas Hassán. Según relató, los jóvenes observaron que ciertas baldosas de caucho ubicadas en la plaza principal de Aguilares se secaban más rápido luego de las lluvias, lo que los llevó a investigar sus propiedades.

A partir de allí, trabajaron en la granulación del caucho, el uso de distintos aglutinantes y la posibilidad de permitir la infiltración del agua, en lugar de dejarla evaporar. El proyecto se desarrolló de manera conjunta entre estudiantes de las modalidades Maestro Mayor de Obras y Técnico Mecánico Electricista, lo que permitió un enfoque integral.

Qué es BADÍA y cómo funciona

El nombre BADÍA responde a las características centrales del desarrollo: Baldosa Drenante, Inteligente y Autónoma. Permite la infiltración del agua de lluvia, incorpora un sistema de sensórica y control, y funciona sin intervención humana directa.

De acuerdo a Amani, entre sus principales ventajas se destacan la mitigación de las islas de calor urbano, la recaptura de agua de lluvia y la reducción de anegamientos e inundaciones, especialmente en épocas de precipitaciones intensas. Las baldosas fueron diseñadas de forma modular, utilizando encofrados especiales.

Sustentabilidad y reciclaje

Uno de los ejes centrales del proyecto es la sustentabilidad ambiental. El docente señaló que se detectó una problemática frecuente en localidades sin programas de reciclado: los basurales a cielo abierto con neumáticos en desuso. BADÍA propone reutilizar ese material, dándole una nueva función urbana y ambiental.

En ese sentido, destacó que se realizaron numerosas mediciones sobre el nivel de infiltración y que una de las estudiantes se especializó en la parte de sensórica, aportando precisión técnica al desarrollo.

Proyección a futuro y posible startup

Tras el reconocimiento nacional, el equipo analiza los próximos pasos. Amani indicó que, luego de la emoción inicial, comienza una etapa de evaluación para definir si el proyecto continúa como línea principal de investigación o se presenta en ferias de ciencia, incluso a nivel internacional.

También señaló la importancia del acompañamiento docente para orientar el proyecto hacia un posible desarrollo empresarial. La intendencia de Aguilares ya brindó apoyo y no se descarta que en 2026 el proyecto se amplíe y se vincule con el área de energías renovables.

Educación basada en proyectos

El ingeniero remarcó que este logro no es aislado, sino parte de una política educativa basada en aprendizajes por proyectos integradores, donde los estudiantes «aprenden haciendo». Incluso, destacó que los propios alumnos asumieron roles de docentes entre pares, algo que fue especialmente valorado por el jurado.

Cabe recordar que en 2023 el mismo instituto ya había obtenido un premio nacional en una competencia de la CONAE, con el proyecto satelital CANSAT.

El desarrollo de baldosas inteligentes BADÍA no solo representa un avance tecnológico, sino también una muestra concreta de cómo la educación técnica puede generar soluciones reales para la comunidad, con impacto ambiental, social y productivo.

Fuente: LU9

