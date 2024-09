Europa: a partir de noviembre entrará en funcionamiento un nuevo requisito para el ingreso

Desde noviembre de 2024, los viajeros que deseen ingresar a la Unión Europea deberán cumplir con el Sistema Automatizado de Entradas y Salidas (SES), que antecede a la implementación de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System). Este nuevo requisito, que afectará a los 700.00.000 de viajeros que entran a Europa cada año, cambiará el actual método de sellado manual de pasaportes a uno completamente automatizado en el que se recogerán los datos del pasajero: nombre, tipo de documento de viaje, datos biométricos como huellas dactilares e imágenes faciales, así como fecha de entrada y salida de la Unión Europea. Además, registrará las denegaciones de entrada.

Con el SES, que entrará a regir a partir del domingo 10 de noviembre, los viajeros tendrán que escanear su pasaporte u otros documentos de viaje en un kiosco de autoservicio cada vez que crucen una frontera con otro país de la UE. La disposición ya se encuentra en la fase final de pruebas e involucra a transportistas, operadores, estaciones de tren y aeropuertos para cumplir con la normativa. Se trata de un sistema informático automatizado para registrar a los nacionales de países no pertenecientes a la Unión que viajan para permanecer en viajes de hasta 90 días, cada vez que cruzan las fronteras exteriores.

El Sistema Automatizado de Entradas y Salidas deberá ser usado por aquellos viajeros que no son nacionales de la Unión Europea, ni tienen la nacionalidad de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza, países que no son parte de la UE pero si del Espacio Schengen. Esto se aplica para los propietarios de pasaporte argentino. Este sistema se implementará en todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Chipre e Irlanda, así como en cuatro naciones no pertenecientes a la UE dentro del espacio Schengen.

Mientras tanto la autorización de viaje ETIAS aún no está en vigor, y se desconoce la fecha de implementación para los viajeros no pertenecientes a la Unión Europea. Como ya hemos comentado, esta solicitud se realizará de forma online en el sitio web oficial que los países de la Zona Schengen o en la aplicación móvil de ETIAS. Un trámite que cuesta 7 euros y se podrá pagar a través de la misma página con tarjeta de crédito o débito, con excepción de los menores de 18 años, que no deberán abonarla.

Habrá que completar datos personales, información sobre la ciudadanía actual y país de residencia, así como educación y experiencia laboral, condición médica, viajes a países en guerra, posibles deportaciones o rechazos de ingreso, antecedentes penales.

Tras completar todo el formulario, el ETIAS se aprobará de forma inmediata. Sin embargo, luego se realizará un escrutinio manual que puede tardar entre cuatro días y hasta dos semanas. Una vez aprobado el ETIAS, este tiene una validez de tres años o hasta el vencimiento del pasaporte (o cualquier otro documento de viaje) utilizado para gestionar el permiso, lo que ocurra primero.

Fuente: Weekend

