«Evitar estafas y garantizar seguridad»: Martilleros avanzan en la categorización de las unidades de alquiler temporario

Guillermo Rossi, presidente del Colegio, explicó los motivos por los cuales retomaron un proyecto “muy necesario en tiempos de alquiler por plataformas”. Actualmente en Mar del Plata hay 320 mil plazas extrahoteleras

Con el objetivo de evitar estafas y ofrecer mayor seguridad en las unidades, el Colegio de Martilleros trabaja en una propuesta de regulación y categorización de las casas y departamentos para alquiler temporario.

Guillermo Rossi, presidente de la institución, explicó a Mi8 que la medida -también reclamada por los empresarios hoteleros- “no es una idea nueva, sino que se retoma con más urgencia a instancias de la cantidad de plazas que se ofrecen por fuera de las inmobiliarias, a través de plataformas”.

“Ya estamos trabajando en una propuesta de categorización de las unidades extrahoteleras, que en principio supone una regularización de las plazas, para lograr un ordenamiento que garantice seguridad a quienes alquilan y los propietarios”, señaló el dirigente.

Según dijo, actualmente, en Mar del Plata hay 320 mil unidades extrahoteleras, de las cuales sólo el 25 o 30 por ciento “manejan las inmobiliarias”. “De todas formas, es muy probable que ese porcentaje vaya en aumento porque hay mucha estafa. La gente sabe que si hay un profesional mediante, hay tranquilidad y hay a quien pedirle o reclamarle lo que sea. Mucha gente no la pasó bien y vuelve al formatode alquiler por inmobiliaria”, reconoció Rossi.

Para pensar esa propuesta, que no descartan luego elevarla al Ejecutivo y al Concejo Deliberante, los martilleros repasan experiencias en curso, como la que rige desde hace unos años en Tandil.

A instancias de la ordenanza 11961 sobre alojamientos extrahoteleros, los propietarios que quieran que sus unidades se pueden alquilar de manera temporaria tienen que facilitar información básica: descripción y detalle de los servicios; documentación municipal y provincial -planos, planillas, certificados e inspecciones- y una autorización municipal, vinculada a impacto ambiental, bromatología, inspección y obras. En todos los casos, los inmuebles deben someterse a certificación de Bomberos.

En la misma norma, el Ejecutivo local está comprometido a crear un listado de plazas extrahoteleras regularizadas y seguras, con departamentos, complejos y casas que hayan obtenido el certificado de habilitación municipal y la licencia anual -de 12 meses-, que oficia de garantía de las condiciones del inmueble en alquiler.

En el caso de la reglamentación de Tandil, los alojamientos se dividen en dos grandes grupos: las plazas urbanas y las plazas rurales.

En todos los casos, se exige contar con seguro de accidentes personales y pertenencias, como así también cobertura de responsabilidad civil.

