Ezequiel Valdez Trio & Hugo Fattoruso vuelven este lunes a Dickens Pub

El reconocido guitarrista Ezequiel Valdéz y el legendario músico uruguayo Hugo Fattoruso se unen en un poderoso dúo que explora los caminos del jazz fusión y el candombe, donde se abordan las composiciones en conjunto de Hugo y Ezequiel.

Estarán realizando una gira por la Provincia de Buenos Aires durante el mes de Octubre que será grabada para un próximo disco, donde recorrerá distintos escenarios con la fuerza de esta fusión musical inigualable.

Se presentaron el jueves pasado con entradas totalmente agotadas y vuelven a presentarse este lunes 13 de octubre a las 21 hs en Mar del Plata en Dickens Pub (Diag. Pueyrredón 3817)

El grupo esta conformado por Hugo Fattoruso en teclados, Ezequiel Valdez en Guitarra, Andres Pellican en bajo, Federico Viceconte en saxo y Juan Martin Rodriguez en bateria.

El proyecto propone un recorrido musical que combina composiciones originales creadas en conjunto por Fattoruso y Valdés, junto a obras de las trayectorias solistas de ambos. El repertorio se completa con versiones de canciones emblemáticas de OPA, la histórica banda de culto liderada por Fattoruso que marcó un hito en la música latinoamericana.

Con esta formación, los artistas presentarán en vivo un espectáculo que conjuga virtuosismo, frescura e identidad rioplatense, llevando al escenario la intensidad de un encuentro único entre generaciones y estilos.

Entradas disponibles en:

http://ticketmas.ar/EZEQUIEL-VALDEZ-CUARTETO-Y-HUGO-FATTORUSO-EN-MAR-DEL-PLATA/

