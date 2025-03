Familias de la Escuela 213 protestaron para exigir la expulsión del alumno que intoxicó a sus compañeros con café con marihuana

Los padres y madres de los estudiantes intoxicados por el café mezclado con droga piden que los directivos de la escuela de San Patricio briden respuestas sobre el futuro del alumno mientras sus hijos se recuperan.

Desde las 8 de este martes, las familias de los estudiantes de cuarto año de la Escuela 213 de San Patricio protestaron frente al edificio para exigir respuestas tanto de los directivos del nivel secundario como de la familia del estudiante que llevó un termo con café mezclado con marihuana y convidó a sus compañeros, intoxicándolos gravemente.

Padres y madres conversaron con Canal 8 a la espera de la salida de los docentes o directivos y aseguraron que al momento, a tres días del incidente, no tuvieron comunicación ni con la dirección del colegio ni con la familia del adolescente de 16 años.

«Nos asustamos mucho, no sabíamos que había pasado, estaban todos los chicos en el piso cuando llegamos. Lloraban, temblaban. La ambulancia no hizo nada y los llevamos a la salita, donde recibieron suero y algunos hasta oxígeno por el pánico que se les había generado», detalló uno de los padres a este medio. «Una nena más grave fue al Regional y otro nene también que encima era asmático: el análisis de este chico dijo que el café tenía marihuana y rivotril«, aseguró.

Las familias, en su intento de encontrar consecuencias a los hechos que vivieron sus hijos, se comunicaron con el Consejo Escolar y hablaron con la Inspectora de la zona para plantear la posibilidad de la expulsión del alumno responsable de la intoxicación en la Escuela 213. «Ese nivel de maldad no puede estar en el colegio. A esa edad comprenden qué están haciendo, pero nos dicen que no lo pueden expulsar. Por lo menos queremos que lo trasladen, no puede compartir con estos compañeros todo el año«, agregaron las familias.

En tanto, los testimonios de los padres y madres suman información a la situación: además de este trágico episodio, el estudiante protagonizó otro escándalo hace algunas semanas, cuando fue a la escuela con brownies que también tenían marihuana.

Una preceptora nos dijo que el tema no era para un escándalo, que era café en mal estado, pero es todo mentira. No es la primera vez que pasa esto, cuando trajo los brownies nadie nos avisó a nosotros, nos enteramos en el hospital esta vez», explicó Sandra.

«Mi hijo estuvo 24 horas internado en el hospital Regional, lo medicaron para desintoxicarlo y el análisis dijo qué tenía el café. Está un poco mejor hoy», relató Romina, mamá del chico más afectado por esta intoxicación. «No dan la cara, la mamá del nene que trajo esto iba a venir hoy y no apareció, nadie nos puede explicar nada. Tiene 16, sabe lo que hace y no es un nene chiquito, queremos que lo expulsen«, finalizaron.

Fuente: Mi8

