 «FANTASÍA SOBRE HIELO» DESLUMBRÓ CON CIRCO, ACROBACIAS Y NIEVE EN VIVO EN SU ESTRENO

Con una función debut a sala llena y ovación del público, este 1 de enero se estrenó en Mar del Plata “Fantasía Sobre Hielo”, el auténtico circo sobre hielo que llega por primera vez a la ciudad para conquistar a grandes y chicos con una experiencia artística y sensorial única.

El espectáculo —que se presenta en la gran carpa ubicada en avenida Luro, junto a la Terminal de Ómnibus— combina más de 20 artistas en escena, acrobacias, humor, música, teatro y patinaje artístico sobre una pista de hielo ecológica de última generación. El gran cierre, con efecto de nieve en vivo, fue uno de los momentos más celebrados por el público.

Las funciones son todos los días a las 19 y 21 hs, y se sumarán funciones a las 16 hs en jornadas de mal clima, convirtiéndose en una de las mejores opciones para disfrutar en familia durante el verano.

Las entradas están disponibles desde $15.000 en EntradaWeb o en boletería del circo.

Una propuesta internacional de primer nivel que ya se perfila como uno de los espectáculos familiares más convocantes de la temporada.

