Federal A: LA ZONA Y EL FIXTURE COMPLETO DE CÍRCULO

El Consejo Federal dio a conocer las zonas y el fixture para la temporada 2021 del Torneo Federal A que se pondrá en marcha el fin de semana del 11 de abril y se extenderá, en su fase regular, hasta el 31 de octubre. Círculo Deportivo arrancará este largo camino como visitante de Deportivo Madryn y su presentación como local será frente a Olimpo de Bahía Blanca, dos de los grandes candidatos de la Zona A.

Como era de esperarse, la zona no aportó sorpresas y a los equipos que permanecen de la temporada pasada, se le suman los ascendidos Ciudad de Bolívar e Independiente de Chivilcoy. Serán 16 equipos que jugarán todos contra todos a dos ruedas (30 partidos) y el ganador jugará una final con el vencedor de la Zona B por el primer ascenso. Del segundo al octavo recaerán en un playoffs eliminatorio que desembocará en el segundo boleto a la Primera Nacional.

La Zona A está compuesta, además de Círculo Deportivo, por Camioneros, Cipolletti, Ciudad de Bolivar, Deportivo Madryn, Desamparados de San Juan, Estudiantes de San Luis, Ferro de Pico, Huracán Las Heras, Independiente de Chivilcoy, Juventud Unida de San Luis, Olimpo de Bahía Blanca, Peñarol de Chimbas, Sansinena de General Cerri, Sol de Mayo de Viedma y Villa Mitre de Bahía Blanca.

En la Zona B, que serán 15 equipos, estarán: Boca Unidos de Corrientes, Chaco For Ever, Central Norte de Salta, Crucero del Norte, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Defensores del Pronunciamiento, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay, Gimnasia y Tiro de Salta, Juventud Unida de Gualeguaychú, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, Sportivo Belgrano de San Francisco, Sportivo Las Parejas y Unión de Sunchales.

El fixture de Círculo

Primera Rueda

11/4 Deportivo Madryn vs. Círculo

18/4 Círculo vs. Olimpo

25/4 Peñarol vs. Círculo

2/5 Círculo vs. Estudiantes

9/5 Independiente vs. Círculo

16/5 Círculo vs. Cipolletti

23/5 Ciudad de Bolivar vs. Círculo

30/5 Ferro vs. Círculo

6/6 Círculo vs. Villa Mitre

13/6 Desamparados vs. Círculo

19/6 Círculo vs. Sansinena

27/6 Juventud Unida Universitario vs. Círculo

4/7 Círculo vs. Camioneros

11/7 Huracán Las Heras vs. Círculo

18/7 Círculo vs. Sol de Mayo

Segunda Rueda

25/7 Círculo vs. Deportivo Madryn

1/8 Olimpo vs. Círculo

8/8 Círculo vs. Peñarol

15/8 Estudiantes vs. Círculo

22/8 Círculo vs. Independiente

29/8 Cipolletti vs. Círculo

5/9 Círculo vs. Ciudad de Bolivar

12/9 Círculo vs. Ferro

19/9 Villa Mitre vs. Círculo

26/9 Círculo vs. Desamparados

3/10 Sansinena vs. Círculo

10/10 Círculo vs. Juventud Unida Universitario

17/10 Camioneros vs. Círculo

23/10 Círculo vs. Huracán

31/10 Sol de Mayo vs. Círculo

