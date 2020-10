FederalA NO SE DEFINIÓ EL FORMATO PERO PODRÁN JUGAR TODOS

Se realizó una nueva reunión de la categoría, con la presencia del presidente Federico López por Círculo Deportivo, en la que se avanzó pero aún no hubo definiciones. Lo único que quedó claro, es que la idea del Consejo Federal es que participen los 30 equipos que componen el Federal A, que los que no quieran participar no tendrán sanciones y que habrá que esperar una mejor situación sanitaria. La fecha tentativa para el inicio es a fines de noviembre.

El presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, encabezó la reunión de presidentes donde se trataron los proyectos presentados, pero primó la postura de la casa madre del fútbol del interior de que participen la mayor cantidad de equipos posibles. Ante esta decisión, la discusión pasó a saber qué pasaría con aquellos clubes que no estén dispuestos a jugar, pero se aprobó que no habrá sanciones de manera excepcional.

Ahora, cada institución tendrá hasta el próximo martes para enviar una nota confirmando por sí o por no su participación y, con los equipos definidos, el 23 ó 24 de octubre se volverán a reunir para discutir el formato del reducido que tiene como fecha tentativa de inicio el 22 ó 29 de noviembre. Por supuesto que cualquier decisión, quedará sujeta a la condiciones sanitarias del país.

En lo estríctamente reglamentario, no habrá descensos y sólo dos ascensos. El tercero que se preveía que podía haber en una final frente a un equipo de la B Metropolitana, quedó descartado.

