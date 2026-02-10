¡Feliz cumpleaños, Mar del Plata! La más linda del mundo tendrá su especial celebración en Parque San Martín

Mar del Plata cumple hoy nada menos que 152 años y las celebraciones tendrá una instancia de formalidad, con la tradicional ceremonia en recuerdo del fundador, y otra algo más novedosa y que promete amplia convocatoria de público, con atracciones y espectáculos a cielo abierto en el Parque San Martín.

Las autoridades municipales, con invitados en representación de distintas instituciones y fuerzas vidas de la comunidad, encabezarán la habitual ofrenda floral en el monumento de Plaza Colón que recuerda a Patricio Peralta Ramos.

Después de las lluvias con las que estas playas comenzaron la semana, todo indica que este martes se podrá desarrollar este programa con citas al aire libre y sin mayores contratiempos.

Se espera con gran expectativa esta propuesta que se pondrá en marcha desde las 18 en Playa Grande. El lugar elegido es el Parque San Martín que, en este último tiempo, se sumó a los espacios públicos que tienen padrinazgos fomentados desde el gobierno municipal. En este caso por la firma Cabrales.

Se anuncia por allí la participación y actuación de la Guardia Nacional del Mar y también la Banda del Ejército, que se encargará de hacer uno de los aportes musicales a un atardecer que promete mucho. Las autoridades y organizadores han propuesto llevar reposeras para ubicarse sobre el parque y las pasarelas de este hermoso paseo y disfrutar de una programación más que interesante.

Por allí también cantará Tato Arzune, que llevará su espectáculo “Canciones de Fogón” y para el cierre, que se extenderá hasta las 23, se programó música eletrónica que estará a cargo de Jano Gil y Franco Montedoro.

Para la ocasión se sumarán, en ese entorno como complemento de esta innovadora celebración abierta a todo público, la presencia de food trucks que dispondrá de una amplia y variada oferta gastronómica, en algunos casos con comidas y sabores muy identificados con Mar del Plata.

Fuente: Ahora Mar del PLata

