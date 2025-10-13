FESTIVAL FOLKLORE AL MAR EN EL ESTADIO DE LA COSTA

El sábado 22 de noviembre llega Folklore al Mar al Estadio de la Costa: una fiesta popular, con grandes figuras.

Chaqueño Palavecino, Los Tekis y Pancho Figueroa serán los artistas principales de esta primera edición del festival Folklore al Mar, que celebra la música y la tradición argentina.

También, actuarán Belén Herrera y Los Colorados, como así también destacados talentos locales en una propuesta que fusiona identidad, cultura y comunidad. El evento contará con la conducción de los reconocidos comunicadores Marcelo Iribarne y Erica Fontana.

Con el mar como telón de fondo, el Festival busca consolidarse como un espacio de encuentro para todas las generaciones, reivindicando la fuerza del folklore, en un entorno natural y turístico privilegiado.

Folklore al Mar promete una experiencia inolvidable que reunirá música en vivo, danza y la calidez de la cultura popular, convocando a vecinos y visitantes en el inicio de la temporada de verano en la Costa Atlántica.

Asimismo, el festival contará con feria gastronómica, actividades al aire libre y juegos para los más chicos.

FECHA

Sábado 22 de noviembre.

LUGAR

Estadio de la Costa: Ruta 11 KM 344; Mar de Ajó, Buenos Aires.

HORARIOS

Apertura de puertas: 16hs

ENTRADAS ONLINE

https://www.allaccess.com.ar/page/folklore-al-mar

ENTRADAS FÍSICAS

De lunes a sábado de 15 a 19hs en el Estadio de La Costa (Ruta 11, KM 344; Mar de Ajó, Buenos Aires).

BENEFICIOS

4 cuotas sin interés con Banco Provincia.

CHAQUEÑO PALAVECINO

Con más de 40 años de trayectoria, la voz del Chaqueño Palavecino es sin duda marca registrada del cancionero popular argentino. Cuenta con más de 20 discos editados, siendo uno de los artistas más convocantes del país y uno de los grandes referentes de la música argentina. A la vez, es un artista multipremiado, ganador de un Grammy a la Presidencia, Premios Gardel, el Chayero de Oro en La Rioja, el Camín de Oro en Cosquín y un reconocimiento de la UNESCO por Conservar las Raíces, entre tantos otros.

LOS TEKIS

Banda de folklore-fusión originaria de la provincia de Jujuy. Está compuesta por Sebastián López en primera voz, quena y charango; Mauro Coletti en vientos y coros; Walter Sader en guitarra, percusión y coros; y José Luis Ponce Puccio en bajo. Con más de 30 años de carrera, se convirtieron en una banda consagrada que viene conquistando el corazón de su público en todo el país.

PANCHO FIGUEROA

Desde chico mostró una fuerte inclinación por la música. Inspirado por Los Chalchaleros, formó su primer grupo y, en 1966, fue invitado a unirse al conjunto, convirtiéndose en la primera voz y primera guitarra. Con ellos grabó numerosos discos, compuso más de 60 obras y recorrió los principales escenarios del mundo en giras por Europa, Latinoamérica, EE.UU., Australia y Sudáfrica.

La trayectoria del grupo incluyó hitos como presentarse en el Teatro Colón de Bs As y despedirse con giras masivas que culminaron en 2002. Tras la disolución de Los Chalcha, inició una prolífica carrera como solista. Editó discos de boleros y folklore y llevó su música a países como España, EE.UU. entre otros. En la actualidad, sigue recorriendo escenarios, con la mirada puesta en su último CD y su gira despedida, desde 2024.

BELÉN HERRERA

Es una cantante folclórica argentina nacida en Yerba Buena, Tucumán, reconocida por su voz potente y sensible y por su propuesta renovadora del repertorio tradicional. Fue Revelación en Baradero (2010) y participó en festivales importantes como Cosquín y La Chaya.

Su disco «Tucumana», producido por Hugo Casas, la llevó a una nominación a los Premios Gardel y un reconocimiento en la primera edición de los premios Mercedes Sosa, consolidando su trayectoria artística.

LOS COLORADOS

Formación nacida en la Ciudad de La Plata aproximadamente en el año 2000, conformada por amigos con una impronta eminentemente ligada a nuestra tradición. Su itinerario musical, aunque en principio amateur los fue llevando a recorrer los escenarios de toda la Argentina y a afianzarse cada vez más en este camino.

En el año 2006 lanzaron su primer disco, «Porque nos gusta», el cual los llevó a plantearse en una carrera más profesional. Algo que afianzaron en el 2013 con su disco «Se siente».

