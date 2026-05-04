Fin de semana largo con menos gasto: viajaron más de un millón de turistas en todo el país

El movimiento turístico cayó frente al año pasado, con estadías más cortas y consumo enfocado en gastos esenciales durante el feriado.

El fin de semana largo por el Día del Trabajador dejó un balance de números bajos para el turismo en la Argentina. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 1.066.464 personas y el impacto económico fue de $235.008 millones. El dato central fue la caída en el consumo y una menor cantidad de turistas en comparación interanual.

El informe señaló que la cantidad de viajeros retrocedió 8% frente al mismo período del año pasado y que el gasto también mostró señales de ajuste. El desembolso promedio diario por persona se ubicó en $110.181, con una baja real del 1,6%. El comportamiento reflejó un turismo más austero y enfocado en lo básico.

La estadía también se redujo de forma significativa. El promedio fue de dos noches, un 25,9% menos que en 2025, lo que consolidó la tendencia de escapadas breves y decisiones tomadas sobre la fecha. La duración más corta de los viajes impactó directamente en el nivel de consumo total.

El balance del fin de semana largo, según CAME.

Desde CAME destacaron que el gasto se concentró principalmente en alimentos, bebidas y servicios esenciales, con menor participación de actividades recreativas y compras. A la par, crecieron el uso de promociones, billeteras virtuales y descuentos en gastronomía y alojamiento.

El movimiento turístico fue dispar entre destinos. Lugares tradicionales como Mendoza, Córdoba, Bariloche o Puerto Iguazú mantuvieron niveles moderados, mientras que localidades con eventos específicos lograron mayor ocupación. La demanda se concentró en propuestas puntuales y destinos de cercanía.

En lo que va del año ya se registraron cuatro fines de semana largos, con 7.940.720 turistas movilizados y un gasto total de $2.282.083 millones. Aunque la cantidad de viajeros creció 8,1% frente a 2025, el patrón dominante sigue siendo el de viajes más cortos, menor planificación y alta sensibilidad al precio. El turismo mantiene actividad, pero con un consumo más contenido.

Fuente: Diario Popular

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