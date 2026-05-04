Muro anticipó que Mar del Plata tendrá su Fan Fest para alentar a la Selección Argentina en el Mundial

El concejal del PRO lo anunció a través de su cuenta de X. Además, enfatizó que «muy pronto» habrá «más novedades».

El concejal del PRO, Fernando Muro, anticipó que Mar del Plata contará con un Fan Fest para acompañar a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales, donde señaló que la iniciativa se está concretando con participación del sector privado.

“Mar del Plata va a tener Fan Fest para alentar a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y su realización se está logrando gracias al sector privado. Muy pronto más novedades”, expresó en su cuenta de X.

Además, adjuntó un video con una enorme bandera albiceleste recorriendo la ciudad. La iniciativa daría continuidad a lo hecho en la Copa del Mundo 2022, en donde Las Toscas fue el escenario principal para ver los partidos.

Hasta ahora no hubo precisiones oficiales adicionales, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más datos sobre la organización y el desarrollo de la propuesta.

HINCHAS 🇦🇷!!



Mar del Plata va a tener Fan Fest para alentar a Argentina en la Copa Mundial de Fútbol 2026. Y su realización se está logrando gracias al sector privado. Muy pronto más novedades. pic.twitter.com/eRj10JKYmr — Fernando Muro (@FernandoMuro_ok) May 3, 2026 Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios