Fin de semana largo de carnaval, «el punto más alto de la temporada»: martilleros esperan un 90% de ocupación

Lo ratificó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros, a Mi8. Además, se mostró optimista con lo que resta del receso de verano en la ciudad.

Se anticipa un fuerte movimiento turístico para el fin de semana largo de Carnaval en la ciudad, con niveles de ocupación que, según indicaron desde el Colegio de Martilleros, podrían ubicarse entre el 80% y el 90%, señalado como el punto más alto de la temporada.

Guillermo Rossi, presidente de la entidad, afirmó que hay “muy buena expectativa para este fin de semana” y ratificó: “creemos que vamos a contar con la mayor ocupación de la temporada, se estima entre un 80 y un 90% de ocupación”.

El dirigente indicó que se trata de una fecha clave dentro del calendario turístico. “Son unos cuantos días, un fin de semana extralargo en una fecha particular, en plena temporada, así que creemos que va a ser un buen fin de semana”, expresó.

“Esperemos que el clima acompañe”, deslizó Rossi, quien además consideró que este tramo podría marcar el pico del verano en términos de demanda. “Va a ser seguramente el momento más alto de la temporada en materia estratégica”, sostuvo.

Por otra parte, desde el sector se mostraron optimistas con lo que resta del receso de verano: “La temporada sigue en Mar del Plata, todavía tenemos el resto de febrero y tenemos marzo”.

La visión fue compartida por el presidente del Ente Municipal de Turismo y Cultura, Diego Juárez, quien en diálogo con Canal 8 sostuvo que las reservas estaban un 11% por encima de la misma fecha de 2025.

Fuente: MI8

Comentarios

comentarios