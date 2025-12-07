Florencia Peña, presente en la 19° Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ en Mar del Plata

La artista formó parte de la movilización ya que se encuentra en la ciudad con el espectáculo Pretty Woman

Pasó una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQNB+, realizada durante la tarde de este sábado en el centro de la ciudad de Mar del Plata.

La masiva movilización se llevó adelante bajo el lema “La derecha mata. Orgullo antirracista”, con diversas organizaciones, artistas y familias presentes.

Una de las personalidades que se hizo presente en la marcha fue la actriz y comediante Florencia Peña, tal como estaba previsto, ya que se encuentra en la ciudad con el espectáculo Pretty Woman.

Además, en una concentración que se desarrolló desde las 15 en Luro y Mitre, una multitud acompañó a los artistas locales que ofrecieron espectáculo: Santiago Flores, Diamante, Dj Kime, Ochario, Mostruarte, Fede Carey, Tri AAA, Santiago Reyes, Lu del Cielo, Mariquisima Satelital, Salsa Queer y Qumbia Diabla.

Asimismo, a las 18 inició la movilización, avanzando por Luro, Rivadavia, Independencia y nuevamente Luro, con el paso de carrozas, colores y banderas al unísono de las distintas organizaciones y colectivos presentes.

