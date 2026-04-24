Franco Colapinto, el gran protagonista de un fin de semana repleto de eventos en la Ciudad

El piloto argentino recorrerá las calles de Buenos Aires en un auto de Fórmula 1 y se convertirá en el gran atractivo turístico de una agenda que se complementa con encuentros como la 50º edición de la Feria Internacional del Libro y BAFICI.

La Ciudad de Buenos Aires continúa posicionándose como la sede de eventos más importante de la región. Con la Feria Internacional del Libro y el Franco Colapinto Road Show, la Ciudad combinará cultura y deporte en un fin de semana que promete generar un importante movimiento turístico en el destino.

Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, expresó: “Nuestra prioridad es la sinergia con el sector privado para que Buenos Aires no sea solo un destino, sino también una capital mundial de eventos. Ese trabajo conjunto nos permite sostener una agenda dinámica para continuar atrayendo público internacional durante todo el año”.

Luego de una semana en la que miles de personas llegaron a la Ciudad para disfrutar de grandes espectáculos como los shows de Ricky Martin en el Campo Argentino de Polo, el de Jorge Drexler en el Movistar Arena y el del DJ Guilherme en Plaza de Mayo, Buenos Aires renueva su agenda de eventos masivos en el ùltimo finde de abril.

“Cada gran evento es una vidriera al mundo y, sobre todo, una oportunidad concreta de trabajo para hoteles, restaurantes y comercios porteños. Este tipo de propuestas generan un impacto económico, impulsan el empleo y fortalecen toda la cadena turística en la Ciudad”, agregó el funcionario.

Los eventos deportivos que pisan fuerte en la Ciudad

El domingo 26, Franco Colapinto Road Show representará una propuesta innovadora al calendario deportivo de la Ciudad, acercando el automovilismo de primer nivel a Buenos Aires. La exhibición callejera marcará el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años y el piloto se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles porteñas, marcando un momento único para el deporte nacional.

A partir de las 9 de la mañana se podrá entrar a los sectores habilitados. Habrá dos grandes escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, donde se podrán ver las vueltas de Franco desde distintos ángulos. Además, habrá DJs y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad desde las 11 h.

Por otro lado, ese mismo día tendrá lugar una nueva edición de la clásica Maratana, la carrera organizada por el Consulado General de Italia. Este evento, que se consolidó como una tradición que une a la comunidad italiana en Buenos Aires, es una invitación a salir a correr por Palermo en tres posibles circuitos: 3K, 10K o 15K.

La cultura y la música, ejes centrales del turismo en Buenos Aires

Este fin de semana comenzará la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro, que tendrá lugar en La Rural hasta el 11 de mayo. Como cada año, contará con una programación que incluirá presentaciones de libros y firmas de ejemplares, pero también debates, mesas redondas con reconocidas figuras y charlas abiertas al público con referentes de diversos ámbitos. Además, para celebrar sus cinco décadas de este importante evento, habrá un Pabellón Homenaje dedicado a la historia de la Feria.

La 27ª edición de BAFICI, que comenzó el 15 de abril, llegará a su cierre este fin de semana con una amplia programación en distintas salas del territorio porteño. Con más de 4600 proyecciones, Buenos Aires vuelve a reunir a cinéfilos y realizadores en un festival que aporta un atractivo cultural a la oferta turística de la Ciudad.

El viernes, en el marco del programa Retiro Abierto, 55 galerías de arte y espacios de diseño del barrio abrirán sus puertas en horario extendido, con una programación especial y una oferta gastronómica pensada para la ocasión. Además, habrá cuatro circuitos guiados gratuitos en los que será posible disfrutar de micro shows acústicos y acciones artísticas

Además, la Ciudad vibrará al ritmo de grandes espectáculos musicales que se desarrollarán el sábado 25; como el regreso a Buenos Aires de la banda uruguaya No Te Va Gustar, en el estadio de Ferro Carril Oeste; y el show de Q’Lokura en el Movistar Arena, en el marco del En Movimiento Tour, la gira internacional que incluye Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, Paraguay, México y Bolivia.

Los imperdibles de la Ciudad

Como en cada fin de semana largo, los visitantes podrán disfrutar de las propuestas tradicionales de la Ciudad, como el Mirador Obelisco, un atractivo que permite obtener vistas panorámicas de Buenos Aires desde lo más alto del histórico monumento porteño. Todo el fin de semana, de 9 a 21 hs, los visitantes pueden acceder a esta experiencia que ya fue disfrutada por más de 20 mil personas. Para acceder a los tickets: https://miradorobelisco.com.ar/ .

Entre las actividades más convocantes de la Ciudad se encuentran los paseos en catamarán a cargo de la empresa de transporte Sturla viajes, que unen Puerto Madero con La Boca; así como también de la compañía Humberto M, con una experiencia que propone vistas de la Ciudad al atardecer

Es una de las opciones más atractivas para llegar al barrio más pintoresco de la Ciudad y transitar la emblemática Calle Museo Caminito, que con sus conventillos de chapa pintados de distintos colores es también un museo a cielo abierto de casi 150 metros de longitud.

Como siempre, estará operativo el Bus Turístico, una opción ideal para recorrer los atractivos más emblemáticos de la Ciudad con una vista panorámica inigualable. La frecuencia es de 15 (bus amarillo) y 30 minutos (bus rojo) y tienen la modalidad hop-on hop-off, que permite que los viajeros desciendan y vuelvan a subir tantas veces como deseen en cualquiera de las paradas que forman parte de los circuitos durante 24 o 48 h según el ticket adquirido, para disfrutar de los atractivos turísticos que ofrece la Ciudad en sus distintos puntos.

En el marco del programa Corrientes 24 hs, la calle más emblemática de la Ciudad presentará intervenciones de cine, shows y música en vivo, junto a artistas destacados que irrumpen en formato pop-up y generan encuentros únicos.

La Ciudad de Buenos Aires es un destino de experiencias que durante todo el año tiene sus puertas abiertas para que los visitantes prueben sus más de 7.000 locales gastronómicos, visiten sus 287 teatros, visiten sus 380 librerías, recorran sus 150 museos y descubran los 18 estadios de fútbol, además de poder disfrutar de una amplia agenda de espectáculos. Cabe destacar que CABA fue elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 por su liderazgo en la realización y promoción de este tipo de eventos.

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