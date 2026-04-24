“Los voy a matar a todos”: descubrieron a tres menores tras amenazas de tiroteo en un colegio marplatense

Tres alumnos de 17 años fueron notificados por la formación de una causa de «Intimidación Pública» tras el hallazgo de mensajes amenazantes en los baños

Una serie de inscripciones con amenazas de muerte y tiroteos dentro del Colegio Nuestra Señora del Camino generaron una investigación policial y judicial que culminó con el secuestro de teléfonos celulares y la imputación de tres menores.

La investigación se inició tras la denuncia de María Inés Antinez, representante legal de la institución, quien reportó que el pasado 16 de abril se encontró en una de las puertas del sector de baños de la escuela secundaria una inscripción que decía: “LUNES 20/4 TIROTEO LOS VOY A MATAR A TODOS”. Ante este hallazgo, los directivos iniciaron un proceso de reflexión con los alumnos, lo que permitió que un estudiante señalara a los posibles responsables.

Investigación y confesión

A través del análisis de las cámaras de seguridad, se constató que tres alumnos de 6to año se encontraban en el sector de los baños en el momento del incidente. Si bien inicialmente los jóvenes negaron su participación, uno de ellos se presentó posteriormente ante el equipo directivo reconociendo su responsabilidad y manifestando arrepentimiento.

Además, se informó que el 15 de abril, en el nivel primario del mismo establecimiento (ubicado en Av. Juan B. Justo 5104), se había detectado otra inscripción que alertaba: “MAÑANA HABRÁ TIROTEO”, lo que obligó a activar el protocolo de rigor e informar a las familias.

Acción judicial

El Fiscal Dr. Walter Martínez Soto, a cargo de la UFRPJ Nro. 3, ordenó la intervención del Gabinete de Menores de la DDI. Los tres adolescentes, acompañados por sus progenitores, fueron citados a la sede policial donde se les notificó de la formación de la causa por el delito de Intimidación Pública.

En el marco del operativo, la policía realizó el secuestro de tres teléfonos iPhone (dos modelos 13 y un XR) pertenecientes a los involucrados. Por directiva del fiscal, los dispositivos quedaron bajo custodia policial para su análisis, aunque no se permitió realizar un acta de visualización inmediata en el lugar.

Fuente: Ahora Mar del Plata

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