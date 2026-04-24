Denuncian penalmente a Javier Milei por restringir el ingreso de periodistas a Casa Rosada

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el presidente y advirtió que la medida representa un ataque a la libertad de prensa y una señal de gravedad institucional.
Un conflicto por el acceso de la prensa a la Casa Rosada derivó en una nueva fractura dentro del oficialismo. La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al presidente Javier Milei y cuestionó la decisión del Gobierno de restringir el ingreso de periodistas acreditados, una medida que consideró grave desde el punto de vista institucional.
Fuente: Diario popular