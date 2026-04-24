El Gobierno promulgó la nueva ley que modifica el régimen de protección de glaciares

La norma transfiere competencias a las provincias para definir qué cuerpos de hielo y áreas periglaciares quedarán bajo resguardo.

El Poder Ejecutivo nacional oficializó este viernes la promulgación de la Ley 27.804, que introduce cambios de fondo en el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares.

La medida fue formalizada a través del Decreto 271/2026, publicado en el Boletín Oficial, luego de la sanción definitiva que el proyecto recibió en el Congreso el pasado 8 de abril con 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones.

El cambio central de la nueva normativa pasa por la transferencia de competencias a las provincias. A partir de ahora, cada jurisdicción podrá fijar sus propios criterios técnicos para determinar qué cuerpos de hielo y qué áreas periglaciares estarán alcanzados por la protección legal.

Parque Nacional Los Glaciares.

Qué cambia con la nueva norma

Hasta ahora, la ley original de 2010 establecía una protección más rígida sobre los glaciares y ambientes periglaciares, considerados bienes públicos estratégicos por su valor ambiental y como reservas de agua dulce.

Con la nueva redacción, aquellas áreas que no sean encuadradas dentro de los criterios que definan las provincias podrán quedar fuera del alcance específico de esta legislación.

La modificación abre así una nueva etapa en la discusión sobre el equilibrio entre la preservación ambiental y la autonomía de las jurisdicciones provinciales para regular sus territorios.

Fuente: Mi8

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