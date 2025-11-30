Franco Colapinto terminó 14º en el GP de Qatar: Verstappen se impuso y arde la definición de la F1

El piloto argentino largó desde los pits y, tras una correcta actuación, subió seis lugares para finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly. El neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, le ganó a los dos McLaren y sueña con el título

Verstappen se impuso en Lusail y puso el Campeonato de la Fórmula 1 al rojo vivo. McLaren tuvo problemas con la estrategia y Oscar Piastri terminó en el segundo lugar, mientras que Lando Norris quedó cuarto. Carlos Sainz de Williams completó el podio en el tercer puesto. Franco Colapinto cumplió una buena tarea con su Alpine y finalizó 14°. Superó a su compañero Pierre Gasly, que cruzó la meta 16°.

Gran parte de la emoción de la carrera se centró en las estrategias: los pilotos no podían realizar más de 25 vueltas con el mismo neumático y fueron obligados a frenar, como mínimo, en dos oportunidades a boxes. McLaren se equivocó en la planificación y, con un Verstappen intratable, perdieron en el Circuito Internacional de Lusail. El neerlandésllegará a la última carrera a 12 puntos de la cima, que le pertenece a Lando.

Tras largar desde los pits, Franco Colapinto subió algunas posiciones después del choque entre Pierre Gasly y Nico Hulkenberg. Desde entonces, el argentino mantuvo un ritmo regular que le permitió escalar hasta la 14° posición y completar una correcta tarea en Qatar.

La próxima carrera de la Fórmula 1 será la última de la temporada 2025: el 7 de diciembre desde las 10:00 (hora argentina) se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi para definir al campeón del año.

