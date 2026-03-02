Frente al fuerte aumento de la deforestación en todo el norte, Misiones mantiene la taza más baja del país.

La situación de los bosques nativos volvió a ocupar el centro del debate ambiental tras conocerse nuevos datos sobre el aumento de la deforestación y la pérdida de vegetación en Argentina. El informe anual 2025 de Greenpeace reveló un aumento significativo de desmontes y áreas afectadas por incendios.

Durante el último año se desmontaron 94.204 hectáreas en el norte argentino. Las provincias más impactadas fueron Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta, regiones donde la presión sobre los ecosistemas continúa en ascenso.

A esta cifra se sumaron 116.498 hectáreas afectadas por incendios forestales, elevando la pérdida total a 210.702 hectáreas. En consecuencia, la superficie degradada equivale a más de diez veces la extensión de la Ciudad de Buenos Aires y representa un incremento del 40% respecto de 2024.

Expansión productiva, incendios y crisis climática

El relevamiento vincula la pérdida de bosque con el avance de la frontera agropecuaria y la transformación del uso del suelo. Asimismo, la especulación inmobiliaria rural aparece como otro factor que acelera la eliminación de áreas naturales.

A su vez, la recurrencia de incendios forestales se intensifica en un contexto climático marcado por sequías prolongadas y temperaturas extremas. Estas condiciones favorecen la propagación del fuego y dificultan la recuperación de los ecosistemas.

Además, el informe advierte que parte de los desmontes se registró en zonas clasificadas como áreas protegidas por la Ley Nacional de Bosques. Este punto refuerza las preocupaciones sobre fallas en los controles y en la aplicación efectiva de la normativa ambiental vigente.

Misiones: un modelo con menor tasa de deforestación

Frente a este escenario regional, la provincia de Misiones presenta indicadores diferentes según el documento “Estado de la Deforestación en Misiones”, elaborado por el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones.

El informe señala que la provincia conserva más del 50% de su superficie cubierta por bosque nativo, posicionándose como la jurisdicción con mayor biodiversidad protegida dentro de la selva paranaense.

A diferencia de otras provincias del norte argentino, los desmontes detectados corresponden mayormente a intervenciones autorizadas bajo ordenamiento territorial. Además, se implementa monitoreo satelital y fiscalización permanente en el territorio.

Frente al fuerte aumento de la deforestación en todo el norte, Misiones mantiene la taza más baja del país. Foto: Alejandro Espeche Greenpeace

Prevención del fuego y planificación ambiental

Uno de los ejes centrales del modelo misionero es la política integral de prevención y combate de incendios forestales. Para ello se realizan inversiones en equipamiento, infraestructura y capacitación técnica.

El sistema incluye la difusión diaria de un mapa de riesgo que clasifica la probabilidad de incendios en niveles bajo, moderado, alto, muy alto o extremo. Gracias a esta herramienta se anticipan escenarios críticos y se optimiza la respuesta operativa.

Asimismo, las acciones se concentran especialmente en parques provinciales y áreas naturales protegidas, consideradas esenciales para sostener la biodiversidad regional y los servicios ecosistémicos.

Deforestación en Argentina: impactos ambientales y desafíos futuros

La deforestación genera consecuencias que trascienden la pérdida de árboles. La reducción del bosque nativo implica menor captura de carbono, degradación del suelo y alteraciones en los ciclos del agua.

Además, afecta corredores biológicos fundamentales para la fauna y aumenta la vulnerabilidad de comunidades rurales frente a eventos climáticos extremos. Por lo tanto, la conservación forestal se vuelve una herramienta clave frente al cambio climático.

El contraste entre las provincias del norte argentino y Misiones evidencia que las políticas públicas, el control estatal y la planificación territorial influyen directamente en la conservación ambiental. En este contexto, el futuro de los bosques argentinos dependerá de decisiones que integren producción, biodiversidad y sostenibilidad a largo plazo.

Fuente: Noticias Ambientales

