Fuerte impulso al proyecto de ley para rebajar las tarifas de gas en Mar del Plata y la zona

En la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la presentación de un proyecto unificado luego de un acuerdo entre el diputado nacional de Consenso Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, la legisladora del Frente de Todos Liliana Schwindt, y el mendocino José Ramón, con el aval de Máximo Kirchner.

El intento por lograr descuentos de la tarifa de gas en zonas frías de la provincia de Buenos Aires había llegado al Congreso de la Nación en julio del año pasado, a través del proyecto de ley presentado por el diputado nacional y presidente del Bloque Consenso Federal, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez.

A esa propuesta se le sumó un proyecto similar de la diputada olavarriense del Frente de Todos, Liliana Schwindt, de reconocida y prestigiosa trayectoria en la defensa de usuarios y consumidores, que desde hace tiempo viene trabajando específicamente en este tema junto a usuarios, organizaciones de consumidores e intendentes.

En estos días, el proyecto se reactivó en la Cámara de Diputados y tiene alta probabilidad de aprobarse antes de que comience el invierno, garantizando una disminución del 30% y del 50% sobre las facturas de gas correspondientes a usuarios residenciales, dependiendo de su situación

de mayor o menor vulnerabilidad.

En el partido de General Pueyrredon, municipios de la costa atlántica y todo el sur bonaerense, los descuentos llegarán a los hogares que usan gas de la red domiciliaria, aunque también está previsto que se aplique a la venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo y gas propano comercializado a granel.

La novedad trascendente de estas horas es que este jueves se realizó la presentación de la propuesta en la Cámara de Diputados de la Nación, luego de llegarse a un acuerdo para unificar todos los proyectos y presentar sólo uno avalado con las firmas de cuatro diputados y diputadas:

el presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner; el presidente del bloque Consenso Federal, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez; la diputada nacional de Olavarría, Liliana Schwindt; y el presidente del bloque Unidad y Equidad Federal, el mendocino José Luis

Ramón y se espera que más diputados se sumen en el día mañana acompañando la iniciativa.

En la presentación, además de los autores del proyecto, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires Verónica Magario, la titular de la ANSES Fernanda Raverta y la diputada nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, entre otros.

Así, se estaría garantizando el apoyo de un porcentaje de votos que puede resultar decisivo para hacer realidad la ley en las próximas semanas, lo que requerirá también la aprobación del Senado.

La ley incluirá entre los beneficiados por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que rige desde el año 2002, a más de cincuenta municipios de la provincia de Buenos Aires de las zonas más frías, cuyos usuarios residenciales de gas (hogares) recibirán el descuento en las facturas de gas domiciliario.

Los municipios incluidos son: General Pueyrredón, Tandil, Necochea, Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Alvarado, Lobería, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Olavarría,

Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzales Chaves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué,

General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Hipólito Yrigoyen, Carlos Tejedor, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, General Alvear, Rivadavia, General Villegas.

Las compensaciones tarifarias también alcanzan a otras zonas frías del país como la Región Patagónica, que hace ya casi 20 años venía recibiendo los descuentos, la Provincia de Mendoza, y algunos departamentos de las provincias de San Juan, Salta y San Luis.

Se prevé una disminución del 30% y del 50% a las facturas de usuarios residenciales, dependiendo de su situación de mayor o menor vulnerabilidad.

El descuento del 50% regirá para: Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo; Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social; Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y

Móvil; Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo; Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351; Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844); Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de los usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas.

Los descuentos también deberán aplicarse en los casos de venta de cilindros, garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano comercializado a granel y otros para las localidades incorporadas en el listado de zonas frías.

Cabe destacar la colaboración de los equipos técnicos del Partido socialista de la ciudad Mar del Plata encabezado por su secretario General Pablo Zelaya acompañado por el Dr. Elvis Toto abogado especializado en derecho del consumo, en las distintas etapas del proceso de análisis y discusión del proyecto.

