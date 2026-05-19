Fuerte suba del GNC en Mar del Plata: ya está arriba de los $1.000

El ajuste rondó el 20% y achicó la brecha con la nafta, una de las principales ventajas que todavía sostenía el gas frente a los combustibles líquidos

El GNC amaneció este lunes con una fuerte suba en Mar del Plata y otras ciudades del país, luego de que las estaciones de servicio actualizaran sus tableros y llevaran el valor del metro cúbico a alrededor de $1.050.

Hasta el fin de semana, el combustible se comercializaba entre $879 y $949, por lo que el ajuste ronda el 20% y se ubica entre los incrementos más importantes de los últimos meses.

Se achicó la diferencia con la nafta

El impacto se siente especialmente entre quienes utilizan el GNC como una alternativa para bajar los costos de movilidad, tanto en vehículos particulares como en unidades destinadas al trabajo diario, entre ellas taxis y remises.

Aunque durante la mañana algunas estaciones mostraban precios distintos, con el correr de las horas la mayoría terminó unificando el valor en $1.050 por metro cúbico.

La suba también modificó una de las principales ventajas competitivas del GNC frente a los combustibles líquidos.

En los últimos meses, el gas había quedado relativamente rezagado y llegó a costar cerca de un tercio del valor de un litro de nafta premium, situación que había impulsado otra vez la demanda de conversiones e instalación de equipos en talleres especializados.

Con la actualización aplicada este lunes, esa diferencia se reduce y el GNC vuelve a ubicarse en valores cercanos al 50% del precio de la nafta súper, una relación histórica que suele tomarse como referencia dentro del mercado.

El encarecimiento de la nafta y el gasoil había generado en los últimos meses un renovado interés por la instalación de equipos de GNC, después de varios años de caída en la actividad.

De hecho, talleres del sector venían registrando un leve repunte en las consultas y conversiones, sobre todo entre conductores que recorren muchos kilómetros por día y buscan amortizar rápido la inversión inicial.

La suba del GNC se produjo pocos días después del último ajuste aplicado por YPF, que incrementó alrededor de un 1% los precios de las naftas y el gasoil antes de anunciar un congelamiento por 45 días. En este nuevo escenario, el ahorro que representa cargar gas sigue siendo significativo, aunque menor al que ofrecía hasta ahora.

Fuente: Mi8

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