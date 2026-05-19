Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro 2026: «La tele es mi vida»

El conductor se quedó con el premio mayor en la ceremonia organizada por APTRA. «Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando por la televisión», aseguró tras recibir la estatuilla.

El conductor Guido Kaczka se adjudicó el Martín Fierro de Oro en la ceremonia a la televisión abierta organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). «La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Me quieren mucho, lo sentí esta noche, lo siento siempre», expresó.

«Gracias por la cantidad de programas que hacemos, gracias a Telefe. Gracias a todos los canales en los que trabajé. Mi hobbie es mi trabajo, hago lo que me gusta y, además, me pagan por eso, puedo vivir y vive mi familia. Tengo mucho más de lo que me imaginé y mirá que me imaginaba cosas, pero tengo muchísimo más. Prometo apoyar esto en la biblioteca y seguir trabajando por la televisión», agregó Kaczka, de 48 años y un largo camino delante de las cámaras.

La ceremonia se llevó a cabo en el Hotel Hilton, fue conducida por Santiago del Moro por segundo año consecutivo y la transmitió Telefe, el canal que más estatuillas se llevó. En total, obtuvo 14, mientras que El Trece logró nueve, incluido el de Oro.

Detrás quedaron América y El Nueve, con cinco galardones cada uno, y la TV Pública, con tres, aunque dos de ellos lo ganaron en la misma terna (Programa de Servicios) tras un premio compartido.

Durante la gala, se otorgó un reconocimiento al canal América por haber cumplido 60 años de transmisión televisiva. Y posteriormente, se hizo lo propio con el periodista Enrique Macaya Márquez por su extensa trayectoria.

Más tarde llegó el momento de evocar a los artistas fallecidos entre 2025 y 2026 con la canción «Recuérdame» (famosa por la película «Coco» de Disney) entonada por Ángela Torres, en el ya esperado segmento conocido como «In Memorian». Entre ellos estaban Luis Brandoni, Héctor Alterio, Julio Ricardo, Marcelo Araujo, Ernesto Cherquis Bialo, Adriana Aizemberg, Ernesto Acher, Luis Pedro Toni, Juan Carlos «el Mini» Velázquez, Marikena Monti, María José Campoamor, Rómulo Berruti y Rubén Polimeni.

Para cerrar, se recordó con otro premio al fallecido entrenador de fútbol Miguel Ángel Russo, en otro momento emotivo de la entrega de los Martín Fierro 2026.

Fuente: Diario Popular

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