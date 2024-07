Fuertes declaraciones de José Luis Rocha por las suspensiones en la empresa Eskabe

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, José Luis Rocha, realizó su descargo frente a la posible realización de suspensiones en la empresa Eskabe. Comunicó que «Estamos a punto de firmar las suspensiones que arrancarían la semana que viene por tres meses. Serían en julio, agosto y septiembre, hasta el 30 de septiembre. Bueno, ya está armado el cronograma, van a cobrar el 80% del bruto, con lo cual le quedaría en el bolsillo a los trabajadores el 100% del neto.

Destacó que es un acuerdo, si se quiere, favorable para los trabajadores, pero como siempre decimos, lo malo es tener que hacer un acuerdo. Porque esto nos marca que la situación no está bien, no está bien económicamente, la industria está planchada, como venimos diciendo hace muchos meses. Y bueno, ya se empiezan a ver las consecuencias y las suspensiones, los cronogramas de suspensiones empiezan a ser ya cada vez más seguidos.

En este caso en particular, en Mar del Plata, Eskabe es la primera. Resaltó que algunas empresas que ya empezaron con despidos por goteo y algunas que están con intenciones de suspensiones que todavía estamos hablando, todavía no se ha concretado nada. Pero la situación, creemos que el próximo trimestre va a ser complejo.

Además, planteo que el fuerte de la empresa es la calefacción y que no se ha vendido, han caído, más de un 50% sus ventas. Han insistido que a partir de julio va a haber aumentos de los servicios, de luz, de gas, con lo cual se va a hacer cada día más difícil para la empresa, para los trabajadores, y los ciudadanos en general, poder reponer calefactores. El calefactor que está roto, en estas condiciones económicas que hay, va a ser muy difícil reponerlo. Creemos que la mayoría de la gente va a intentar, si tiene algún calefactor roto o dañado, que no esté funcionando bien, repararlo. No está al alcance de los ciudadanos hoy renovar un calefactor. Lo está sufriendo la empresa, y a su vez los trabajadores, que son los que van a salir suspendidos.

Eskabe cuenta con 120 trabajadores en la totalidad, en las suspensiones entraría la gran mayoría, pero por tandas. No todos juntos. Estamos hablando de un 30% cada tanda que va a salir.

Por último, Rocha comentó que «Esperemos que esto se termine a fines de septiembre, y que no tengamos que seguir con las suspensiones, y que no sea grave y esto no se convierta en despidos. El temor está de acuerdo a lo que venimos manifestando. Cada día se hace más compleja la situación, con lo cual esperemos, y esto es un anhelo desde el gremio, que esto sea solamente una suspensión y no se transforme en un despido. Por la situación que nosotros vemos que va a pasar en los próximos seis meses».

Comentarios

comentarios