Furor por el Mundial 2026: los argentinos liderarán las estadías más largas durante la Copa

Según datos de la plataforma Airbnb, los argentinos realizarían viajes de 19 noches en promedio y visitarían cerca de tres destinos durante la Copa Mundial que se disputará desde junio en Estados Unidos, México y Canadá

En la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los viajeros argentinos ya comienzan a definir cómo vivirán el torneo. Se destacan por reservar estadías largas en la plataforma Airbnb, lo que podría indicar que van a explorar destinos más allá de las ciudades sede. Justamente son los que más búsquedas han realizado búsquedas para estadías largas entre todos los países durante el torneo futbolístico que se desarrollará desde junio próximo en Estados Unidos, Canadá y México. Un promedio cercano a 19 noches por viaje es el resultado del análisis. De ese total, sólo una parte de las búsquedas están directamente vinculadas a los partidos, ya que más de la mitad son en destinos fuera de las sedes oficiales del torneo, pero cercanos.

Este patrón refleja una tendencia: la Copa Mundial funcionará como punto de partida para un viaje extendido, en el que el fútbol se combina con el turismo y el descubrimiento de nuevas ciudades.

Partidos que más impulsan la demanda

De acuerdo con datos de la plataforma, estos partidos se destacan como los que concentran, hasta el momento, la mayor búsqueda de estancias por parte de viajeros argentinos:

Argentina vs. Austria

Argentina vs. Algeria

Ganador Grupo J vs. perdedor del Grupo H (16avos de final)

Jordania vs. Argentina

Escocia vs. Brasil

Arabia Saudita vs. Uruguay

Inglaterra vs. Croacia

Ganador del partido 86 vs. ganador del partido 88 (octavos de final)

Colombia vs. Portugal

Uruguay vs. Cabo Verde

Ciudades sede con mayor crecimiento en la demanda

Algunas de las ciudades sede de la Copa Mundial registran un marcado crecimiento en la demanda por parte de viajeros argentinos: Dallas, Miami, Kansas City y Atlanta se destacan entre los más buscadas, reflejando el interés por reservar en zonas cercanas a los partidos y planificar sus viajes con anticipación.

Los viajeros de la Generación Z son los que más búsquedas han realizado para escapadas que podrían estar vinculados al Mundial. Dentro de este grupo, casi el 90 % es de género masculino y se caracteriza por viajar acompañados: casi el 60 % busca estancias en grupo, mientras que casi el 30 % preferiría viajar en pareja y un poco más del 10 %, solos.

Los datos muestran que el Mundial está atrayendo a familias y grupos de todo el mundo para participar en esta oportunidad única en la vida. De hecho, representan más de la mitad de las búsquedas relacionadas con este encuentro deportivo hasta la fecha. De esta manera, la Copa se perfila como mucho más que un evento deportivo para los viajeros argentinos: se trata de una oportunidad para planificar viajes más largos, recorrer múltiples destinos y vivir una experiencia integral que combina fútbol y turismo.

