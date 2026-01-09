GABRIEL “EL PUMA” GOITY LEVANTÓEL TELÓN A SALA LLENA

El Teatro Tronador BNA y Marcelo González siguen engalanando la cartelera teatral marplatenese con su programación de lujo. A los estrenos de “La Llamada” y “Habitación Macbeth”, se sumó “Cyrano” que se presenta por segundo año consecutivo en esta sala, habiendo debutado con una gran convocatoria de público que ovacionó de pie a Gabriel Goity y los más de 30 artistas que protagonizan este multipremiado espectáculo.

Esta noche le llegará el turno a Julio Chavez con “La Ballena”, para seguir completando la programación de lujo de esta sala. También esta noche será el debut de “¡Chau, Macoco!” y mañana sábado de “La granja de Zenón”.

La obra de teatro «Cyrano», protagonizada por Gabriel Goity, ha tenido un gran éxito en la temporada teatral 2025, recibiendo numerosos premios. En los Premios Martín Fierro Teatro 2025, «Cyrano» ganó el Martín Fierro de Oro, además de los premios a Mejor Obra, Mejor Actor Protagónico (Gabriel Goity) y Mejor Actor de Reparto (Iván Moschner). Adicionalmente, la obra arrasó en los Premios Estrella de Mar, obteniendo seis galardones, incluyendo el Estrella de Mar de Oro para Gabriel Goity.



Protagonizada por Gabriel Goity y más de 30 artistas en escena. Una obra con más de 45 años en cartel en Argentina que invita al espectador a transitar de la risa a las lágrimas más emotivas; una historia romántica, apasionada y sentimental que habla además de las apariencias, los prejuicios y la superación. Cyrano es una coproducción entre el Teatro Tronador BNA y el Teatro San Martín de Buenos Aires, a partir del acuerdo marco firmado con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

Cyrano se presenta los miércoles y jueves a las 20.30hs

La Llamada: Lunes 21hs y Martes 23hs

Habitación Macbeth: Martes 21hs

La Ballena: Viernes y sábados 21hs

¡Chau, Macoco!: Viernes y sábados 23.15hs

La Granja de zenón: De jueves a domingos 11hs

Edipo en Ezeiza: Domingo 21hs

Entradas en venta en boletería del teatro, de lunes a lunes de 9 a 21hs o por www.ticketek.com.ar

