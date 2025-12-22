GIAMA PRESENTÓ LA NUEVA RAM DAKOTA EN MAR DEL PLATA

El Concesionario oficial de Jeep y Ram del grupo Giama realizó el evento de lanzamiento del nuevo integrante de la línea RAM en Argentina.

La pick up fabricada en nuestro país deslumbró a los asistentes con sus detalles de diseño distintivo de la marca y su equipamiento tecnológico de avanzada.

En sus dos versiones 4 x 4 ,Warlock y Laramie, Dakota vuelve para continuar con su legado de potencia, confort y confiabilidad en cualquier terreno.

…”Motor y caja de gran eficiencia se combinan para darnos una experiencia de manejo única en diferentes situaciones, con equipamiento completo tanto de confort, conectividad y asistencias a la conducción”… destacó Juan Manuel Pais, Gerente Gral de Giama Jeep Ram antes de presentar el show de descubrimiento de las unidades apostadas en el salón.

Luego, el Presidente de Giama Ricardo Bevacqua celebró junto a los presentes por la posibilidad de tener este nuevo producto que …seguramente conquistará una buena porción de un segmento muy competitivo y también por otro año compartido junto a colaboradores y amigos…

Así quedó oficialmente presentada DAKOTA en nuestra ciudad y el público general ya puede acercarse a la concesionaria GIAMA JEEP RAM, en avenida Champagnat 2745 a conocer el productor y agendar un test drive.

Comentarios

comentarios