Goleada y primer triunfo del 2026 para Aldosivi: pasó a la siguiente ronda de la Copa Argentina

Los de Farré vencieron a San Miguel en Florencio Varela por los 32avos de final. El próximo rival saldrá del duelo entre el Millonario y Ciudad de Bolívar

Tras serle esquiva la victoria en el Apertura, Aldosivi cosechó su primer triunfo del 2026 esta tarde en Florencio Varela: fue ante San Miguel, por los 32avos de final de la Copa Argentina.

La diferencia en el marcador llegó pasados los 22′ de la primera mitad. Un tiro de esquina desde la derecha fue aprovechado por el zaguero central Joaquín Novillo, quien luego de un rebote en uno de los marcadores del Trueno Verde, definió de zurda para poner el 1-0.

Luego, a los 10′ del segundo tiempo, el Tiburón aprovechó un blooper insólito del fondo de San Miguel: un choque entre Rentería y Lungarzo, zaguero y arquero respectivamente, permitió que Tomás Fernández quede solo contra los tres palos para, al trote, anotar el 2-0.

La victoria pasó a ser goleada a 8′ del final. Fernández desbordó por la derecha y tiró un buscapié que fue empujado por Alan Sosa -y en parte Lucas Brochero en contra- para sentenciar el 3-0.

De esta manera, el conjunto marplatense deja atrás la primera ronda de Copa Argentina por 7ª vez, y la segunda de manera consecutiva -el año pasado llegó hasta 8vos de final-. Su rival saldrá del ganador entre River y Ciudad de Bolívar.

Fuente: Mi8

