Golpe al narcotráfico en Misiones: Prefectura incautó más de una tonelada de droga durante un operativo

El vehículo que trasladaba las sustancias ilegales tenía una denuncia por robo. El valor del cargamento supera los 4.400 millones de pesos.

Personal de la Prefectura Naval Argentina llevó adelante un importante operativo contra el narcotráfico que culminó con el secuestro de más de 1.200 kilos de estupefacientes, valuados en más de 4.400 millones de pesos y el hallazgo de un vehículo con pedido de captura por robo. El hecho tuvo lugar en la ciudad de Eldorado, Misiones.

El procedimiento se inició cuando los efectivos de la Fuerza, que se encontraban en un puesto de observación en el kilómetro 1.818 del río Paraná, en cercanías del “Puerto Tuyaí”, detectaron sobre la costa una camioneta tipo pick up en la que varias personas cargaban bultos, dándose posteriormente a la fuga a alta velocidad por un camino terrado.

Ante la sospecha de estar frente a un hecho ilícito, se alertó de inmediato a los móviles que se encontraban en la zona, iniciándose un rápido despliegue operativo. Al arribar al lugar, la Autoridad Marítima nacional realizó un amplio rastrillaje, logrando hallar el vehículo abandonado.

Al inspeccionar la camioneta, que registraba un pedido de captura por robo se observó tanto en el interior de habitáculo como en la caja de carga, que contenían panes con marihuana.

Como resultado de la requisa y posterior pesaje, se contabilizaron 42 bultos que contenían un total de 1.213 kilogramos de sustancias ilegales.

Por el hecho, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal de Eldorado y Juzgado Federal de Eldorado, quien dispuso que se labren las actuaciones correspondientes.

