Gran debut de «Medida por Medida» en el Teatro Tronador

Con una sala colmada y una sostenida ovación de pie al finalizar la función, la compañía @shekespearechame estrenó Medida por Medida en nuestra sala, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la temporada teatral en Mar del Plata. La puesta ofreció una versión dinámica y contemporánea del clásico de William Shakespeare, logrando una conexión inmediata con el público.

Durante la función inaugural, los espectadores acompañaron con risas y aplausos cada escena, destacando la calidad interpretativa del elenco y la solidez de la dirección. La obra, reconocida por la profundidad de sus conflictos y su vigencia temática, encontró en esta adaptación un equilibrio preciso entre humor, intensidad dramática y ritmo escénico.

Tras el exitoso debut, la producción se prepara para su próxima función, que tendrá lugar el domingo 22 de febrero a las 21 hs. Las entradas pueden adquirirse en boletería o a través de @ticketekar, y se espera una nueva convocatoria masiva ante la gran repercusión generada en su estreno.

Asimismo, se encuentra abierta la inscripción a la Masterclass de Clown dictada por @gchamebuendia, que se desarrollará los días lunes 23 y martes 24 de febrero. La capacitación propone un espacio intensivo de formación y perfeccionamiento. Informes e inscripción al 223 422 7625.

