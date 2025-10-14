Gran éxito en el 6º Encuentro de Vendedores Ambulantes y Feriantes de Mar del Plata

Este fin de semana largo la icónica rambla de Mar del Plata fue testigo del 6° Encuentro de Vendedores Ambulantes y Feriantes de Mar del Plata, con una extraordinaria convocatoria detrás del Skate Park. El evento incluyó un corredor gastronómico con precios populares para todos los visitantes, turistas y vecinos de la ciudad, también shows musicales en vivo. El cierre musical del evento fue de la mano de la banda El Fenomeno Tornado, quienes realizaron un homenaje a su cantante fallecido, Segundo Guardia, quienes siempre los acompañaron en dichos eventos.

En este contexto, el dirigente Walter Rivero, miembro de la Comisión Normalizadora de SI.VA.RA, destacó que “este nuevo encuentro marca el camino hacia la unidad de vendedores ambulantes y feriantes que venimos transitando desde hace más de dos años”.

Acto seguido, consideró que “hoy con la comisión normalizadora compuesta por referentes de todos los espacios la unidad se consolida la unidad y lo vemos reflejado en la cantidad de gente que vino a trabajar y a hacerse presente a este encuentro y disfrutar la jornada”, agregó.

“Cada vez más agrupaciones acompañan este proyecto y cada vez se suma más gente. Lo cual también tiene que ver la necesidad que hay, la falta de trabajo, y hoy si bien es un día festivo para nosotros, es también una buena oportunidad de trabajo , ya que es uno de los mejores fines de semana largos del año. Y que nuestra gente pueda venir a este espacio emblemático a trabajar nos llena de alegría y es un mimo, también, para toda la gente que trabaja en la periferia poder venir a un lugar como este”, concluyó.

Comentarios

comentarios