Gran jornada de Franco Colapinto: terminó 9° en las prácticas del Gran Premio de Países Bajos

El piloto argentino sorprendió y terminó 9° en una sesión de prácticas que tuvo como ganador al británico Lando Norris.

Tras las dos prácticas libres del Gran Premio de los Países Bajos, Franco Colapinto cerró una gran jornada ya que terminó noveno, con una marca de 1:10.957.

Lando Norris volvió a ser el mejor con un tiempo de 1.09.890. Luego, Fernando Alonso y Oscar Piastri completaron el podio a menos de una décima del británico.

Franco Colapinto cuajó su mejor sesión de entrenamientos desde que está en Alpine y quedó noveno, a poco más de un segundo del líder.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Países Bajos de la F1

Viernes 29 de agosto:

Práctica libre 1: 07:30hs (12:30hs en los Países Bajos)

Práctica libre 2: 11:00hs (16:00hs en los Países Bajos)

Sábado 30 de agosto:

Práctica libre 3: 06:30hs (11:30hs en los Países Bajos)

Clasificación: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

Fuente: Ámbito

Comentarios

comentarios