Grandes títulos en el ciclo +Cine Nacional,en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, con entrada gratis

El ciclo +Cine Nacional con entrada gratuita iniciará septiembre con la proyección de “El Jockey” continuando con “Tiempo de pagar”, “El Aura” y “El agujerito”. Entrada un alimento no perecedero.

En septiembre el ciclo +Cine Nacional continuará ofreciendo grandes títulos entre los que se destacan “El Jockey”, “Tiempo de pagar”, “El Aura” y “El agujerito”. Las funciones serán a las 16 en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium como parte de la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Las proyecciones comenzarán el jueves 4 a las 16 hs con “El Jockey”, una película dirigida por Luís Ortega. Remo Manfredini es un jockey legendario, pero su comportamiento autodestructivo comienza a eclipsar su talento y amenaza su relación con su novia Abril.

El día de la carrera más importante de su trayectoria, que lo liberará de las deudas con su jefe mafioso, Sirena, sufre un grave accidente, desaparece del hospital y deambula por las calles de Buenos Aires. Libre de su identidad, comienza a descubrir quién está destinado a ser en realidad. Pero Sirena quiere encontrarlo, vivo o muerto.

La película está protagonizada por Nahuel Pérez Biscayart, Úrsula Corberó, Daniel Giménez Cacho, Mariana Di Girólamo, Daniel Fanego, Osmar Núñez, Luis Ziembrowski, Roberto Carnaghi, Roly Serrano y Adriana Aguirre.

El jueves 11 se podrá ver “Tiempo de pagar”, dirigida por Felipe Wein con la actuación de Juan Nemirovsky, Esteban Menis, Julieta Tramanzoli, Jorge Prado, Fabián Arenillas y Vanesa Maja. Richard, un cambista del microcentro porteño que, tras verse envuelto en una serie de problemas, inicia una odisea frenética a contrarreloj por las calles del centro de Buenos Aires.

Por su parte, “El Aura” dirigido por Fabián Bielinsky se proyectará a 20 años de su estreno, el jueves 18. Este clásico del cine argentino contemporáneo transita una atmósfera hipnótica y un Ricardo Darín en uno de sus papeles más enigmáticos, acompañado por las actuaciones de Dolores Fonzi, Alejandro Awada, Pablo Cedrón, Nahuel Pérez Biscayart, Jorge D’Elia y Walter Reyno.

Finalmente, el 25 de septiembre se exhibirá “El agujerito”, una película de Ana Hayzus y Leandro Eljall Qüesta que narra, mediante material de archivo y testimonios de esta icónica disquería que frecuentaban músicos como Claudio Gabis, Nito Mestre, Charly García y Andrés Calamaro.

La entrada será gratuita, proponiendo al público acercarse con un alimento no perecedero destinado a instituciones y comedores barriales de Mar del Plata.

De esta manera, en la pantalla de una de las salas más prestigiosas del país se puede ver el nuevo cine argentino de gran nivel. Por ello, la propuesta del Teatro Auditorium es ofrecer + Cine Nacional, más exhibiciones de producciones argentinas.

Cabe señalar que estas proyecciones se realizan en el marco de la premisa “Cultura Comunitaria” que impulsa el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Instituto Cultural .

El ingreso será por orden de llegada. Los alimentos se reciben en el acceso a la sala.

