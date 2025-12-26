Guardavidas exigieron un aumento salarial con una ruidosa protesta en Playa Grande: no descartan ir a paro

Reclaman una suba que equipare los sueldos con los guardavidas municipales. «Si no acercan una propuesta en esa líneas, vamos a profundizas las medidas», aclararon desde el sindicato.

Con una ruidosa protesta en Playa Grande, el Sindicato de Guardavidas y Afines reclamó a los concesionarios privados un aumento salarial que equipare los sueldos que actualmente reciben los trabajadores que se emplean para el Municipio.

La concentración arrancó a media mañana y la movilización implicó una caminata que partió de la Escollera Norte, con silbatos, banderas y carteles que sirvieron para visibilizar el reclamo.

Aunque las partes han tenido un acercamiento en el marco de la paritaria privada, lo cierto es que el ofrecimiento que han hecho los concesionarios se distancia mucho de lo que reclaman los trabajadores, que toman por referencia para delimitar el aumento el salario que conquistaron los guardavidas municipales.

En ese sentido, como indicó Néstor Nardone, el secretario general de SIGA, un empleado privado gana un 20% menos que uno municipal. “La tarea es la misma, hasta comparten casilla”, razonó el dirigente, que dijo que las medidas de fuerza se irán profundizando en tanto los privados no aumenten los salarios como corresponde.

«La última oferta de Cebra (Cámara de Balnearios) está por muy debajo de lo que tendríamos que cobrar. Un guardavidas municipal está 20 puntos por arriba de lo que ofertó Cebra. Y esto no sólo afecta a los guardavidas, sino a todo el personal de plata, como carperos, ducheros», aclaró Nardone.

«Hace cinco años tuvimos un traspaso y el 90% de los guardavidas pasaron a trabajar bajo la órbita municipal, pero lo sigue pagando el concesionario a través del municipio en forma de módulos y esos módulos son el promedio del salario privado y municipal. La diferencia la paga el contribuyente, o sea que le pedimos al Municipio que nos dé una mano para poner en órbita a los concesionarios«, pidió el dirigente.

