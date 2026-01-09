“Guardianes de la Bristol” con un homenaje al Cholo Ciano

Se trata de una ingeniosa comedia que sube a escena los rituales, los personajes y las costumbres 100% marplatenses. Distinguida por el Concejo Deliberante y premiada como «Mejor Comedia», completó dos temporadas con todas las funciones a sala llena y la tercera se estrenará el viernes 9 de enero en el Teatro La Bancaria con un homenaje especial al “Cholo” Ciano.

Este viernes 9 de enero a las 22.30 horas se estrenará en el teatro La Bancaria (San Luis 2069) la tercera temporada de “Guardianes de la Bristol”, la primera comedia teatral sobre los rituales y personajes más representativos de Mar del Plata.

“Guardianes de la Bristol” es una experiencia teatral única con trama, personajes, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público. Se trata de un homenaje inédito, crítico y nostálgico a “la ciudad más linda del mundo”. En el debut de la tercera temporada habrá un homenaje a Vicente “Cholo” Ciano.

La obra, escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante por su «original homenaje a la identidad marplatense». Se convirtió en un fenómeno cultural durante su primera temporada, con localidades agotadas en cada una de sus funciones durante todo el 2024, y el éxito se repitió en 2025. Fue galardonada, además, como “Mejor Comedia” en el marco de los premios «Despertar por el Arte”.

Este verano, Guardianes de la Bristol formará parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria, ubicado en San Luis 2069. El estreno será el viernes 9 de enero a las 22:30 horas, y la siguiente función tendrá lugar el 23 de enero a la misma hora. El espectáculo tendrá continuidad en febrero y marzo.

La obra parte de un insólito robo en diciembre que pone en peligro la temporada. ¿Un verano sin turistas? A partir de allí, Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social. La playa, el puerto, los lobos, historia, humor y costumbres netamente marplatenses hacen de esta pieza una obra verdaderamente imperdible para quienes aman Mar del Plata.

La primera obra teatral inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

En el estreno, por cierto, se realizará un homenaje al querido “Cholo” Ciano, quien desde el inicio formó parte de Guardianes de la Bristol con su voz. Las entradas, a valores accesibles y con descuento para jubilados, se reservan anticipadamente por WhatsApp al 2235374352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

