«GUARDIANES DE LA BRISTOL»: tercera temporada y homenaje al «Cholo» Ciano

Luego de dos temporadas a sala llena, la tercera se estrenará el viernes 9 de enero en el Teatro La Bancaria a las 22:30 horas con un homenaje al “Cholo” Ciano. La comedia pone en escena las costumbres, las voces y los personajes más representativos de Mar del Plata.

“Guardianes de la Bristol”, la primera comedia sobre los rituales y personajes más representativos de Mar del Plata, estrenará en enero de 2026 su tercera temporada teatral.

La obra, escrita y dirigida por el periodista y actor Gonzalo Gobbi, fue declarada de Interés por el Concejo Deliberante debido a su «original homenaje a la identidad marplatense». Se convirtió en un fenómeno cultural durante su primera temporada, con localidades agotadas en cada una de sus funciones durante todo el 2024, y el éxito se repitió en 2025. Fue premiada, además, como “mejor comedia” por «Despertar por el Arte”.

Este verano, Guardianes de la Bristol formará parte de la temporada 2026 del Teatro La Bancaria, ubicado en San Luis 2069. El estreno será el viernes 9 de enero a las 22:30 horas, y la siguiente función tendrá lugar el 23 de enero a la misma hora. El espectáculo tendrá continuidad en febrero.

Respecto a la trama, la obra comienza con un insólito robo en diciembre que pone en jaque la temporada. ¿Un verano sin turistas? Mar del Plata navega entre sus miserias, orgullos y obsesiones, mientras las tensiones hunden a sus guardianes bajo las sombras de la industria del ocio y el turismo social. Imperdible para quienes aman Mar del Plata.

En cada función, “Guardianes de la Bristol” invita a disfrutar plenamente de una experiencia teatral con trama, personajes, música, puesta en escena, conflictos y humor 100% marplatense, apta para todo público. Se trata de un homenaje inédito, crítico y nostálgico a “la ciudad más linda del mundo”.

La primera obra inspirada íntegramente en Mar del Plata nació en el marco del 150° aniversario de la ciudad y, gracias al reconocimiento del público, continúa en cartel rumbo a su tercera temporada.

El elenco está integrado por Carlos de Pratti, Nancy Lenzo, Agustín Aristegui, Germán Riera, Silvia Palombo, Pepe Haramboure, Fernando Lanchas y Cristina Caruso, bajo la dirección de Gonzalo Gobbi. La producción cuenta con el diseño de luces de Gena Balduzzi Urquijo, la edición de sonido de Mauro Carusso y la voz en off del reconocido periodista Vicente “Cholo” Ciano, que aportan un destacado valor artístico a la puesta en escena.

Por cierto, en el debut de la tercera temporada se realizará un homenaje al querido “Cholo” Ciano, quien desde el inicio formó parte de «Guardianes de la Bristol» con su inconfundible voz y fue distinguido por el elenco durante la primera temporada. Luego de su partida en julio de este año, seguirá presente en cada función.Las entradas, a valores accesibles y con descuentos especiales para jubilados, ya se pueden reservar por WhatsApp al 2235374352 o a través de Instagram (@guardianesdelabristol), y se adquieren en la boletería del Teatro La Bancaria.

