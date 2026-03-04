Guerra en Medio Oriente: cómo está la situación, país por país

El estallido bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán superó las fronteras y ya evolucionó a un conflicto regional. Así, las autoridades comienzan a tomar decisiones, como el cierre de espacios aéreos, mientras que agudizan sus sistemas de defensa frente a los ataques con misiles y drones.

La guerra que protagonizan Estados Unidos e Israel contra Irán se convirtió – a cinco días de haber iniciado – en un conflicto regional y casi ningún país quedó al margen. Misiles interceptados, restos de drones cayendo en zonas urbanas, víctimas civiles y daños en infraestructura crítica forman parte de un escenario que también golpea embajadas, rutas comerciales y estructuras económicas y productivas estratégicas.

La escalada del conflicto provocó como respuesta que varios gobiernos insten a sus ciudadanos a abandonar la región en cualquier vuelo comercial disponible. Sin embargo, el cierre progresivo de espacios aéreos en el Golfo Pérsico, la interrupción de la navegación por el estrecho de Ormuz y la cancelación masiva de vuelos por parte de aerolíneas internacionales complejizan la salida.

Irán es – hasta ahora – el país más afectado con motivo de los enfrentamientos contra las fuerzas armadas estadounidenses e israelíes. Más allá del asesinato del ayatolá Alí Jamenei, el país también reportó al menos 787 muertos como consecuencia de la ofensiva

El ayatolá Alí Jamenei fue asesinado el pasado sábado.

En este contexto, EEUU informó que evacuó a personal no esencial y familiares en seis países —sumando el martes a Emiratos Árabes Unidos— y recomendó a sus ciudadanos salir de 14 naciones de la zona. Rusia, Alemania y Francia, entre otros, también organizaron vuelos de repatriación de emergencia.

La situación en Medio Oriente, país por país

Mientras Estados Unidos e Israel prometen una guerra de pocos días, Irán continúa con su estrategia de atacar distintos países de la región. A continuación un desglose país por país del impacto del conflicto hasta la fecha.

Irán

Es el país con mayor cantidad de fallecidos. La Media Luna Roja iraní reportó al menos 787 muertos como consecuencia de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. Entre ellos, más de 160 personas que, según la agencia estatal IRNA, murieron tras un ataque contra una escuela primaria en Minab.

Israel negó cualquier implicación en ese hecho. Consultado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que no tenía información detallada, pero afirmó que Estados Unidos no atacaría deliberadamente una escuela.

Los bombardeos contra Irán se concentraron contra objetivos de infraestructura nuclear, plataformas lanzamisiles, edificios oficiales y complejos gubernamentales en Teherán. Además, el gobierno tomó la decisión de cerrar el espacio aéreo.

Israel

Misiles iraníes impactaron en distintos puntos y dejaron 11 muertos. El alcance de los daños en instalaciones militares no fue precisado, dado que las fuerzas armadas israelíes no difunden ese tipo de información. El espacio aéreo se encuentra cerrado para vuelos comerciales.

Líbano

El movimiento Hezbollah lanzó misiles contra Israel el lunes, lo que generó una contraofensiva inmediata. Las autoridades libanesas informaron al menos 50 muertos y 154 heridos.

El martes, Israel volvió a bombardear Beirut, apuntando a “centros de mando y almacenes de armas de Hezbollah”, y desplegó tropas en el sur del país. Hezbollah, por su parte, informó el envío de drones contra una base aérea israelí; el ejército israelí aseguró haber derribado dos. En referencia al estado de los vuelos, el país no cerró del todo su espacio aéreo, aunque numerosas aerolíneas suspendieron operaciones.

Arabia Saudita

Irán atacó el martes la Embajada de Estados Unidos en Riad con dos drones. El Ministerio de Defensa saudí informó un “incendio limitado” y daños menores. La sede diplomática instó a los estadounidenses a evitar el área.

La refinería de Ras Tamura —con capacidad superior a medio millón de barriles diarios— también fue blanco de drones, que fueron interceptados por los sistemas defensivos, según un portavoz militar. Por el momento, el espacio aéreo se encuentra parcialmente cerrado en la zona limítrofe con Irak y el Golfo Pérsico.

Kuwait

El complejo de la Embajada de Estados Unidos fue atacado el lunes y cerró al público al día siguiente. Un funcionario estadounidense confirmó la muerte de seis soldados de una unidad logística en un ataque en el país.

El Ministerio de Salud kuwaití informó además un fallecido y 32 heridos —trabajadores migrantes— tras un ataque iraní. Además, las autoridades cerraron el espacio aéreo.

Emiratos Árabes Unidos

Tres trabajadores extranjeros —originarios de Nepal, Bangladesh y Pakistán— murieron en el país como consecuencia de los ataques. Dubái sufrió daños en su aeropuerto internacional y, según el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), también en hoteles de la franja costera. El espacio aéreo se encuentra cerrado para vuelos comerciales, aunque aún se permiten algunos despegues de evacuación, que comenzaron el pasado lunes.

Egipto

La guerra agravó la delicada situación económica egipcia luego de que navieras internacionales desviaran sus rutas lejos del canal de Suez, una fuente clave de divisas. El canal conecta el Mediterráneo con el mar Rojo y es vital para el comercio global. El espacio aéreo egipcio todavía se encuentra abierto, aunque con cancelaciones.

Qatar

Instalaciones energéticas fueron atacadas por Irán. El espacio aéreo se encuentra cerrado como respuesta a los ataques.

Las bases militares de EEUU en países de Medio Oriente, el objetivo de Irán.

Irak

Ataques de Estados Unidos o Israel contra milicias proiraníes dejaron muertos entre sus filas. También se registraron ataques con drones y misiles contra bases y el consulado estadounidense en Irbil, mientras que manifestantes intentaron ingresar a la embajada en Bagdad.

El Ministerio del Petróleo anunció la suspensión de la producción en el yacimiento de Rumaila, cerca de Basora, ante la disrupción en el estrecho de Ormuz y la falta de buques petroleros, lo que obligó a “detener la producción y el bombeo”. El espacio aéreo se encuentra cerrado.

Bahréin

Un incendio provocado por un ataque dejó un trabajador asiático muerto y dos heridos graves. Además, se registró el impacto de un dron cerca de un centro de datos de Amazon. Los vuelos se encuentran cancelados.

Archivo. Los vuelos se encuentran cancelados. AP

Siria

Restos de misiles iraníes cayeron en zonas rurales cercanas a Damasco y dejaron heridos leves, incluidos niños, según la Agencia Árabe Siria de Noticias (SANA). El espacio aéreo se encuentra cerrado.

Omán

Desde el inicio de la guerra, Omán sufrió ataques con drones que alcanzaron el puerto de Salalah, el mayor del país, y el de Duqm. También fue impactada al menos una embarcación frente a sus costas. El espacio aéreo permanece abierto, aunque con numerosas cancelaciones comerciales.

